Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами

В странах ЕС вступает в силу закон о цифровых платформах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: kazpravda.kz

Под контролем Евросоюза окажутся 19 крупнейших мировых сайтов и платформ. Меры направлены на борьбу с дезинформацией.

Отметим, что каждая страна-участница может сама определять, что именно является дезинформацией. Компании, соцсети и поисковые системы с аудиторией свыше 45 млн пользователей в месяц обязаны строго следить за размещаемым контентом. В случае нарушений, компаниям грозит штраф до 6% от мирового ежегодного оборота и запрет на деятельность в ЕС.

Под действие нового закона попадают такие платформы и системы, как Google, YouTube, Instagram, TikTok, «Википедия» и другие.



