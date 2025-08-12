На Всемирной выставке EXPO-2025 главным символом в японской Осаке стала юрта. Это образ дома, семьи и уклада кочевого народа

Фото: акимат Астаны

В рамках Дней Казахстана акимат Астаны представил туристический потенциал столицы, чтобы укрепить её имидж и повысить узнаваемость на международной арене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую администрацию

«Мы привезли юрту в её полном облике, как живое пространство, вобравшее традиции, эстетику и философию степной жизни», – отметил руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Халел Акимжанов.

Уникальные арт-объекты, созданные специально для EXPO:

– «Кинетическая инсталляция «Шанырак» – символ внутренней опоры. Неподвижный центр и вращающиеся вокруг него круги представляют собой баланс и стабильность в меняющемся мире.

– «Дастархан» – резная деревянная инсталляция, где вращающиеся круги образуют узор, отсылающий к древу жизни. Это образ гостеприимства, диалога и единства поколений. Автор Ануар Шаймерденов.

– «Ласточкино гнездо» – о женской силе и заботе. Ласточки в полёте, гнездо и шанырак в центре создают метафору памяти, преемственности и бесконечного движения.

В течение дня проходил арт-перформанс со скульптурой «Ось памяти» собранной из досок родового дома художника Рината Абдрахманова. Объект символизируется как точка роста между традицией и цифровым будущим.

Бренд одежды Dala представил коллекцию Samal – современное прочтение казахской эстетики. Лёгкие формы, натуральные ткани и природные оттенки степи делают культуру частью повседневной жизни через стиль и форму.