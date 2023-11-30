EXPO-2030 в Эр-Рияде: Токаев поздравил наследного принца Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев поздравил наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с яркой победой королевства на проведение Всемирной выставки EXPO-2030 в Эр-Рияде.

«Выбор Вашей страны в качестве организатора знаменательного мероприятия еще раз подтверждает статус Саудовской Аравии на глобальном уровне, а также амбиции саудовцев и решимость руководства государства. С огромным удовлетворением отмечаю, что наше тесное сотрудничество с королевством, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, крепнет с каждым годом. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы будем и дальше развивать отношения, имеющие высокий потенциал, на благо наших народов», – говорится в телеграмме.