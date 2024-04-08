Ей покорились металл и камень

Творческой и ценящей национальный колорит Асем с детства нравилось создавать красоту своими руками. Девочка с увлечением рисовала, шила и даже изготавливала небольшие украшения. О том, что ювелирное искусство для нее станет больше, чем просто увлечением, поняла уже в студенческие годы, вспоминает 31-летняя жительница села Коктал Панфиловского района.

– Я окончила Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева, – рассказывает Асем Акынова. – Изначально выбирала другой факультет, но на третьем курсе решила сменить специальность на художественную обработку металлов. Мне это очень нравилось. Позднее приняла участие в международной выставке EXPO-2017 и еще раз убедилась в том, что мои изделия вызывают интерес.

Выбор девушки семья полностью поддержала. Как оказалось, работа с металлами у нее в крови.

– Один из наших предков со стороны моей мамы был кузнецом: изготавливал из металла оружие, посуду и любые другие изделия, – поведала семейную легенду мастерица. – Я люблю работать в основном с серебром, а также с камнями. Родные помогают мне во всем, а бабушка говорит, что ювелирное искусство – мое призвание.

В 25 лет талантливая мастерица открыла небольшую мастерскую в родном районе, делала серебряные браслеты с замыс­ловатыми орнаментами, массивные, заманчиво звенящие и украшенные камнями өңіржиек – нагрудные украшения и, конечно же, кольца и перстни на любой вкус.

Постепенно заказов становилось все больше. Тогда Асем Акынова решила принять участие в одной из государственных программ и в 2022 году получила грант в размере 5 млн тенге. На эти средства начинающая предпринимательница приобрела высококачественный пневмогравер производства США, а также микроскоп, лазерный гравер и другое оборудование. Но все же в работе она предпочитает традиционный подход и старается каждую деталь создавать вручную, соб­людая принципы исконного национального ювелирного искусства.

– Наше культурное наследие и история – неисчерпаемый источник вдохновения, – делится рукодельница. – Каждое мое изделие – авторская работа. Сначала создаю эскиз, до малейших деталей продумывая будущее украшение. Потом плавлю серебро и выливаю его в нужные формы. Дальше идет шлифовка и отбеливание металла специальным раствором, а после – полировка изделия и установка камней. Это трудоемкий процесс, но меня он захватывает полностью: я очень люблю создавать украшения! Для меня также важно все делать своими руками. Я пробовала наносить узоры с помощью специального 3D-аппарата, но это совсем не то. Конечно, процесс ускоряется, но изделие как будто теряет «душу» и уникальность.

На изготовление блезика уходит до недели, а на кольцо – от дня до четырех, в зависимости от сложности. Несмотря на то, что сейчас молодая мама большую часть времени посвящает воспитанию семимесячного малыша, она продолжает принимать заказы. Среди них, кстати, есть и очень необычные. Например, однажды на Асем каким-то образом вышла китайская поклонница Димаша Кудайбергена, заказав кулон в точности как у кумира. А вообще клиентская география Асем Акыновой включает десятки городов Казахстана и России, Таиланд. Сейчас ювелир занята разработкой собственного бренда, который мечтает вывести на международный уровень.

– Национальные украшения – это не просто ювелирные изделия, а целая культура, прочно связывающая нас с предками, – подчеркивает зергер. – Меня радует, что сейчас растет интерес к нашему наследию, что люди хотят не просто красивые, а имеющие глубокий сакральный смысл и связь с прошлым ювелирные изделия. Конечно, украшения современных мастеров отвечают и модным тенденциям, но в их основе – тысячелетняя история, которую, я надеюсь, мы сохраним и для будущих поколений.