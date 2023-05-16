Ежегодно в стране более 1 000 несовершеннолетних девочек вступают в брак

Процветающие на юге страны ранние браки полностью «перекраивают» жизнь девушек, которые могли бы получить образование, реализоваться и в семье, и на работе.

– Даже в случае если беременность благополучно разрешается родами, и у мамы-подростка есть понимающая и заботливая семья, ей все равно приходится очень трудно, ведь, по сути, это ребенок с ребенком на руках, – рассказывает председатель правления Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью (КМПА) кандидат медицинских наук Тамара Джусубалиева.

Специалист отмечает, что нередко подростки рожают путем кесарева сечения, так как физиологически еще не могут и не готовы рожать самостоятельно.

В научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы за последние три года были разрешены роды 57 девочкам в возрасте от 14 до 18 лет. Основной возраст пришелся на 18-летних.

В 2022 году в центр поступили девочки разных возрастов: одна 14-летняя, одна 15-летняя и четыре 16-летних. Среди вышеназванных подростков преобладали пациент­ки из сельской местнос­ти.

В нашей стране в 2020 году свыше 5 000 детей родились у девочек 15–18 лет. По данным Фонда Организации Объе­диненных Наций в облас­ти народонаселения, у городских подростков в Казахстане каждая пятая беременность заканчи­вается абортом, у сельских – каждая восьмая.

Кандидат медицинских наук, председатель правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» города Алматы Гульфайруз Уразбаева обращает внимание на то, что аборт, особенно первый, чреват самыми различными осложнения­ми, в том числе бесплодием. Бывают и случаи материнской смертности.

– Так называемое вторичное бесплодие наступает фактически у каждой второй девушки, сделавшей аборт. Как бы удачно не прошла операция, это серьезный гормональный срыв и сильный стресс, – говорит специалист.

В Казахстане, рассказывает Тамара Джусубалиева, аборт у подростков осуществляется хирургическим методом с преобладанием кюретажа.

– На Западе такой подход квалифицировали бы как преступление! Это забытое прошлое для них, – разводит руками Тамара Муфтаховна. – У нас же более половины абортов делается данным способом. В 30% случаев девочки обращаются к медикаментозному аборту, 70% слу­чаев приходится на самопроизвольные аборты, которые нередко оканчиваются экстрен­ной госпитализацией.

Более того, помимо нежелательной беременности, не­безопасного аборта, результатами «подростковой активности» становятся инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ. Но многие при этом не обращаются к врачам с признаками ИППП, так как прием в лечебных учреждениях должен вестись в присутст­вии родителей.

– В Великобритании, как мне известно, подросткам могут оказывать любую врачебную помощь, за исключением хирургического вмешательства, на конфиденциальном уровне, – замечает Тамара Джусубалиева.

По мнению волонтера Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, ведущей подкаста KMPA Talkline Сары Канафиной, молодые люди нуждаются в безопасных и доверительных пространствах, где могли бы без страха или стигмы обсуждать темы, многие из которых табуированы в обществе.

Гульфайруз Уразбаева отмечает, что в настоящее время в стране нет стандартов организации гинекологической помощи девочкам в связи с отсутствием компетенции в кодексе, имеется проблема недостаточного количества клинических протоколов диагностики и лечения гинекологических заболеваний у подростков. Кроме того, существует дефицит квалифицированных специа­листов – детских гинекологов.

Между тем директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова заверяет, что сегодня в рамках концепции Национального проекта «Здоровая нация» предусмот­рен ряд мероприятий, в том числе касающийся создания Паспорта здоровья для молодой семьи, организации консультаций для девочек-подростков, введения должности главного детского гинеколога при институте внештатных специалистов Минздрава, а также утверждения во всех регионах должности детских гинекологов.

– Мы инициируем создание кабинетов специализированных консультаций для своевременного выявления заболеваний у девочек-подростков, для их оздоровления, обеспечения направления на более высокий уровень специализированных клиник, – отме­чает Магрипа Ембергенова. – Кроме того, предусмотрены мероприятия по дальнейшему обеспечению контрацептивными препаратами и улучшению помощи в молодежных цент­рах здоровья страны.

В настоящее время в Казахстане функционирует 191 молодежный центр здоровья (МЦЗ), имеется 278 психологов, 233 социальных работников и юристов. Создан Республиканский координа­ционный центр по оказанию гинекологической помощи девочкам и подросткам на базе корпоративного фонда UMC.

В 2022 году услугами МЦЗ были охва­чены 728 628 человек – это несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет и молодежь до 29 лет. Разработана «дорожная карта по совершенствованию детской гинекологии в Республике Казахстан на 2022–2026 годы».

– Одним из доказавших свою эффективность путей решения многих проблем репродуктивного здоровья молодежи является введение программ по половому просвещению, – отмечает Тамара Джусу­балиева. – Сегодня наша общая задача – объединение усилий правительства, гражданского общества, средств массовой информации и специалистов для сохранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи.