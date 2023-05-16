Ежегодно в стране более 1 000 несовершеннолетних девочек вступают в брак

Общество
14
Юлия Миленькая, Алматы

Результатами незрелой «семейной жизни» становятся подростковые аборты или роды, заканчивающиеся осложнениями.

фото из архива организаторов конференции

Процветающие на юге страны ранние браки полностью «перекраивают» жизнь девушек, которые могли бы получить образование, реализоваться и в семье, и на работе.

– Даже в случае если беременность благополучно разрешается родами, и у мамы-подростка есть понимающая и заботливая семья, ей все равно приходится очень трудно, ведь, по сути, это ребенок с ребенком на руках, – рассказывает председатель правления Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью (КМПА) кандидат медицинских наук Тамара Джусубалиева.

Специалист отмечает, что нередко подростки рожают путем кесарева сечения, так как физиологически еще не могут и не готовы рожать самостоятельно.

В научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы за последние три года были разрешены роды 57 девочкам в возрасте от 14 до 18 лет. Основной возраст пришелся на 18-летних.

В 2022 году в центр поступили девочки разных возрастов: одна 14-летняя, одна 15-летняя и четыре 16-летних. Среди вышеназванных подростков преобладали пациент­ки из сельской местнос­ти.

В нашей стране в 2020 году свыше 5 000 детей родились у девочек 15–18 лет. По данным Фонда Организации Объе­диненных Наций в облас­ти народонаселения, у городских подростков в Казахстане каждая пятая беременность заканчи­вается абортом, у сельских – каждая восьмая.

Кандидат медицинских наук, председатель правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» города Алматы Гульфайруз Уразбаева обращает внимание на то, что аборт, особенно первый, чреват самыми различными осложнения­ми, в том числе бесплодием. Бывают и случаи материнской смертности.

– Так называемое вторичное бесплодие наступает фактически у каждой второй девушки, сделавшей аборт. Как бы удачно не прошла операция, это серьезный гормональный срыв и сильный стресс,  – говорит специалист.

В Казахстане, рассказывает Тамара Джусубалиева, аборт у подростков осуществляется хирургическим методом с преобладанием кюретажа.

– На Западе такой подход квалифицировали бы как преступление! Это забытое прошлое для них, – разводит руками Тамара Муфтаховна. – У нас же более половины абортов делается данным способом. В 30% случаев девочки обращаются к медикаментозному аборту, 70% слу­чаев приходится на самопроизвольные аборты, которые нередко оканчиваются экстрен­ной госпитализацией.

Более того, помимо нежелательной беременности, не­безопасного аборта, результатами «подростковой активности» становятся инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ. Но многие при этом не обращаются к врачам с признаками ИППП, так как прием в лечебных учреждениях должен вестись в присутст­вии родителей.

– В Великобритании, как мне известно, подросткам могут оказывать любую врачебную помощь, за исключением хирургического вмешательства, на конфиденциальном уровне, – замечает Тамара Джусубалиева.

По мнению волонтера Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, ведущей подкаста KMPA Talkline Сары Канафиной, молодые люди нуждаются в безопасных и доверительных пространствах, где могли бы без страха или стигмы обсуждать темы, многие из которых табуированы в обществе.

Гульфайруз Уразбаева отмечает, что в настоящее время в стране нет стандартов организации гинекологической помощи девочкам в связи с отсутствием компетенции в кодексе, имеется проблема недостаточного количества клинических протоколов диагностики и лечения гинекологических заболеваний у подростков. Кроме того, существует дефицит квалифицированных специа­листов – детских гинекологов.

Между тем директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова заверяет, что сегодня в рамках концепции Национального проекта «Здоровая нация» предусмот­рен ряд мероприятий, в том числе касающийся создания Паспорта здоровья для молодой семьи, организации консультаций для девочек-подростков, введения должности главного детского гинеколога при институте внештатных специалистов Минздрава, а также утверждения во всех регионах должности детских гинекологов.

– Мы инициируем создание кабинетов специализированных консультаций для своевременного выявления заболеваний у девочек-подростков, для их оздоровления, обеспечения направления на более высокий уровень специализированных клиник, – отме­чает Магрипа Ембергенова. – Кроме того, предусмотрены мероприятия по дальнейшему обеспечению контрацептивными препаратами и улучшению помощи в молодежных цент­рах здоровья страны.

В настоящее время в Казахстане функционирует 191 молодежный центр здоровья (МЦЗ), имеется 278 психологов, 233 социальных работников и юристов. Создан Республиканский координа­ционный центр по оказанию гинекологической помощи девочкам и подросткам на базе корпоративного фонда UMC.

В 2022 году услугами МЦЗ были охва­чены 728 628 человек – это несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет и молодежь до 29 лет. Разработана «дорожная карта по совершенствованию детской гинекологии в Республике Казахстан на 2022–2026 годы».

– Одним из доказавших свою эффективность путей решения многих проблем репродуктивного здоровья молодежи является введение программ по половому просвещению, – отмечает Тамара Джусу­балиева. – Сегодня наша общая задача – объединение усилий правительства, гражданского общества, средств массовой информации и специалистов для сохранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи.

#дети #Алматы #молодежь #конференция #здоровье девочек #ранние роды #репродуктивное здоровье #ранние браки #детство #аборт #половое созревание

Популярное

Все
Родительская общественность призывает объединить усилия в вопросах воспитания подрастающего поколения
Инвесторы из более чем 40 стран мира собрались в Алматы, чтобы обсудить перспективы экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии
АЭС в Казахстане: отложить нельзя строить
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
Памяти известного комментатора
Красота в объективе фотографа
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
К Дню Победы столетнему ветерану войны Сарсенбеку Байжанову из поселка Шиели Кызылординской области подарили от лица всех земляков автомобиль
Почему Токаев ездил на парад в Москву
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
Группу домушников задержали в Алматы
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
Природный пожар в Алматы локализован
Двое туристов едва не погибли в  ущельях гор Заилийского Алатау
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
В музее МВД открыли экспозицию в память о ветеране войны, генерале Тумарбекове
Смог атаковал Костанайскую область
Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Маншук Маметовой
Мошенники начали рассылать в соцсетях письма якобы от Департамента госдоходов в ЗКО
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём Победы
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости

Читайте также

В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной …
Инвесторы из более чем 40 стран мира собрались в Алматы, чт…
Родительская общественность призывает объединить усилия в в…
Упавший с 8-го этажа алматинец встал на ноги на 2-й день по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]