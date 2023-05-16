Ежегодно в стране более 1 000 несовершеннолетних девочек вступают в брак Общество 16 мая 2023 г. 3:00 14 Юлия Миленькая, Алматы Результатами незрелой «семейной жизни» становятся подростковые аборты или роды, заканчивающиеся осложнениями. фото из архива организаторов конференции Процветающие на юге страны ранние браки полностью «перекраивают» жизнь девушек, которые могли бы получить образование, реализоваться и в семье, и на работе. – Даже в случае если беременность благополучно разрешается родами, и у мамы-подростка есть понимающая и заботливая семья, ей все равно приходится очень трудно, ведь, по сути, это ребенок с ребенком на руках, – рассказывает председатель правления Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью (КМПА) кандидат медицинских наук Тамара Джусубалиева. Специалист отмечает, что нередко подростки рожают путем кесарева сечения, так как физиологически еще не могут и не готовы рожать самостоятельно. В научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы за последние три года были разрешены роды 57 девочкам в возрасте от 14 до 18 лет. Основной возраст пришелся на 18-летних. В 2022 году в центр поступили девочки разных возрастов: одна 14-летняя, одна 15-летняя и четыре 16-летних. Среди вышеназванных подростков преобладали пациентки из сельской местности. В нашей стране в 2020 году свыше 5 000 детей родились у девочек 15–18 лет. По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, у городских подростков в Казахстане каждая пятая беременность заканчивается абортом, у сельских – каждая восьмая. Кандидат медицинских наук, председатель правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» города Алматы Гульфайруз Уразбаева обращает внимание на то, что аборт, особенно первый, чреват самыми различными осложнениями, в том числе бесплодием. Бывают и случаи материнской смертности. – Так называемое вторичное бесплодие наступает фактически у каждой второй девушки, сделавшей аборт. Как бы удачно не прошла операция, это серьезный гормональный срыв и сильный стресс, – говорит специалист. В Казахстане, рассказывает Тамара Джусубалиева, аборт у подростков осуществляется хирургическим методом с преобладанием кюретажа. – На Западе такой подход квалифицировали бы как преступление! Это забытое прошлое для них, – разводит руками Тамара Муфтаховна. – У нас же более половины абортов делается данным способом. В 30% случаев девочки обращаются к медикаментозному аборту, 70% случаев приходится на самопроизвольные аборты, которые нередко оканчиваются экстренной госпитализацией. Более того, помимо нежелательной беременности, небезопасного аборта, результатами «подростковой активности» становятся инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ. Но многие при этом не обращаются к врачам с признаками ИППП, так как прием в лечебных учреждениях должен вестись в присутствии родителей. – В Великобритании, как мне известно, подросткам могут оказывать любую врачебную помощь, за исключением хирургического вмешательства, на конфиденциальном уровне, – замечает Тамара Джусубалиева. По мнению волонтера Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, ведущей подкаста KMPA Talkline Сары Канафиной, молодые люди нуждаются в безопасных и доверительных пространствах, где могли бы без страха или стигмы обсуждать темы, многие из которых табуированы в обществе. Гульфайруз Уразбаева отмечает, что в настоящее время в стране нет стандартов организации гинекологической помощи девочкам в связи с отсутствием компетенции в кодексе, имеется проблема недостаточного количества клинических протоколов диагностики и лечения гинекологических заболеваний у подростков. Кроме того, существует дефицит квалифицированных специалистов – детских гинекологов. Между тем директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова заверяет, что сегодня в рамках концепции Национального проекта «Здоровая нация» предусмотрен ряд мероприятий, в том числе касающийся создания Паспорта здоровья для молодой семьи, организации консультаций для девочек-подростков, введения должности главного детского гинеколога при институте внештатных специалистов Минздрава, а также утверждения во всех регионах должности детских гинекологов. – Мы инициируем создание кабинетов специализированных консультаций для своевременного выявления заболеваний у девочек-подростков, для их оздоровления, обеспечения направления на более высокий уровень специализированных клиник, – отмечает Магрипа Ембергенова. – Кроме того, предусмотрены мероприятия по дальнейшему обеспечению контрацептивными препаратами и улучшению помощи в молодежных центрах здоровья страны. В настоящее время в Казахстане функционирует 191 молодежный центр здоровья (МЦЗ), имеется 278 психологов, 233 социальных работников и юристов. Создан Республиканский координационный центр по оказанию гинекологической помощи девочкам и подросткам на базе корпоративного фонда UMC. В 2022 году услугами МЦЗ были охвачены 728 628 человек – это несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет и молодежь до 29 лет. Разработана «дорожная карта по совершенствованию детской гинекологии в Республике Казахстан на 2022–2026 годы». – Одним из доказавших свою эффективность путей решения многих проблем репродуктивного здоровья молодежи является введение программ по половому просвещению, – отмечает Тамара Джусубалиева. – Сегодня наша общая задача – объединение усилий правительства, гражданского общества, средств массовой информации и специалистов для сохранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи. #дети #Алматы #молодежь #конференция #здоровье девочек #ранние роды #репродуктивное здоровье #ранние браки #детство #аборт #половое созревание