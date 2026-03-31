Ежегодные гонки на офисных креслах состоялись в Японии
91
Необычные соревнования ежегодно привлекают сотни желающих
В Японии прошли гонки на офисных креслах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Правила для участников заезда довольно просты: командам, состоящим из трёх человек, нужно проехать как можно больше кругов.
На преодоление общей дистанции в 20 километров выделяется два часа. Чтобы успеть в отведенное время, спортсмены сменяют друг друга на трассе.
Победители получают новые офисные кресла от спонсоров и 90 килограммов риса на всю команду.
Необычные соревнования зародились в Японии 16 лет назад. Первые гонки прошли в 2010 году в префектуре Киото. С тех пор ежегодные турниры проводятся в 10 крупных городах Японии.