В Японии прошли гонки на офисных креслах

Правила для участников заезда довольно просты: командам, состоящим из трёх человек, нужно проехать как можно больше кругов.

На преодоление общей дистанции в 20 километров выделяется два часа. Чтобы успеть в отведенное время, спортсмены сменяют друг друга на трассе.

Победители получают новые офисные кресла от спонсоров и 90 килограммов риса на всю команду.

Необычные соревнования зародились в Японии 16 лет назад. Первые гонки прошли в 2010 году в префектуре Киото. С тех пор ежегодные турниры проводятся в 10 крупных городах Японии.