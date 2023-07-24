Более 20 тыс. фальшивых долларов изъяли у подозреваемых в Алматы

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Группа нарушителей подозревается в планировании сбыта в Алматы поддельных 100-долларовых купюр на сумму 20 300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы. При осмотре авто у одного из подозреваемых обнаружены и изъяты 3 поддельные купюры по 100 долларов США. Согласно заключению специалиста, представленные на исследование купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20 600 долларов США образца 2006 и 2017 гг. не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование.

В отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в АФМ.

Три дня назад сообщалось, что в Костанае осуждены 5 человек за хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане.