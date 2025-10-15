Фариза – сильнейшая

В столице Египта прошел чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу. Казахстанцам удалось на этих состязаниях выиграть две медали.

Чемпионкой мира стала наша Фариза Толжан, которая показала невероятный результат, подняв вес в 298 кг среди женщин в весовой категории до 50 кг. Напомним, что соревнования по пауэрлифтингу проходят как силовое троеборье, состоящее из трех упражнений: приседание со штангой, жим лежа и становая тяга. Участник выполняет три попытки в каждом упражнении, а итоговый результат складывается из наилучшей успешной попытки в каждом из них.

В это же время у мужчин в весовой категории до 88 кг результат 592 кг показал Рахметжан Хамаев. Это поз­волило ему завоевать серебряную медаль.

Отметим, что несколькими днями ранее здесь же, в Каире, прошел молодежный чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу. Казахстан на престижном турнире представляли атлеты из Астаны, которые вернулись домой с двумя медалями. Серебряную медаль завоевал Куаныш Рахатулы, выступавший в весовой категории до 54 кг. А бронзовую награду в весе до 59 кг нам принес Вазир Надыров.

