Соответствующая резолюция принята по итогам XXVII съезда ФПРК в Астане
Ключевым событием съезда стало утверждение Стратегии деятельности Федерации профсоюзов РК до 2030 года и принятие резолюции, в которой обозначены приоритетные направления развития профсоюзного движения и выражена поддержка реформам Президента Касым-Жомарта Токаева.
«Профессиональные союзы являются неотъемлемой частью казахстанского общества, базовыми принципами деятельности которых всегда были и остаются защита прав и интересов работников. Человек труда является главной ценностью нашего общества. Мы поддерживаем стратегический курс Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева, направленный на кардинальное обновление страны, политические преобразования, социально-экономические реформы», – говорится в документе.
Особое внимание в нем уделено реализации концепции «слышащего государства» и вкладу профсоюзов в развитие общественного диалога, обеспечение прозрачности, эффективной обратной связи и устойчивого взаимодействия между обществом и властью. Съезд приветствовал инициативу Главы государства об объявлении 2025 года Годом рабочих профессий как важного шага к повышению их статуса и престижа, продвижению идей трудолюбия и профессионализма.
Делегаты выразили уверенность, что реализация социальных задач, обозначенных Президентом, будет способствовать улучшению качества жизни граждан и развитию человеческого капитала. Казахстан принимает последовательные меры по внедрению принципов достойного труда, совершенствуя национальное законодательство и имплементируя международные нормы. Как отмечалось, главный месседж съезда – «Справедливый труд в эпоху перемен: защита, развитие, инновации» – созвучен с тезисом Президента о построении Справедливого Казахстана.
Кроме того, подчеркнута важность соблюдения принципа «Закон и Порядок» при решении социально-трудовых споров, а также необходимость диалога и партнерства всех сторон в реализации задач, поставленных Главой государства. Профсоюзы также подчеркнули, что разделяют ценности и цели инициативы «Таза Қазақстан».
На съезде председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин представил отчет генерального совета ФПРК о результатах деятельности за последние пять лет. В нем отражены ключевые показатели, свидетельствующие о поступательном развитии профсоюзного движения и его роли в защите прав трудящихся. Федерация профсоюзов РК на сегодняшний день объединяет порядка 2 млн членов.
Важный вопрос повестки дня съезда касался избрания председателя ФПРК на пятилетний срок. По итогам открытого голосования единогласно на этот пост был переизбран Сатыбалды Даулеталин.
Как отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, профсоюзы – неотъемлемая часть системы социального партнерства.
– Чем значительнее будет роль профсоюзов в урегулировании общественных отношений, тем эффективнее и успешнее они смогут осуществлять свое главное предназначение – защиту социально-трудовых прав и интересов работников, – подчеркнул вице-министр. – Там, где работают профсоюзные организации, выстраивается эффективная коммуникация между работниками и работодателями. Именно так удается оперативно решать вопросы повышения заработной платы, улучшения условий труда и обеспечения достойного уровня социальной поддержки.
Он также сообщил об активной совместной работе министерства и ФПРК: реализуется Генеральное соглашение на 2024–2026 годы, утверждены 17 отраслевых и свыше 200 региональных соглашений, заключено более 169 тыс. коллективных договоров. Ведется работа по совершенствованию Трудового кодекса и Закона «О профессиональных союзах», активно продвигается концепция «Нулевого травматизма – Vision Zero». Кроме того, при поддержке ведомства совместно с федерацией ежегодно проводятся конкурсы «Парыз» и «Еңбек жолы».
Среди почетных гостей съезда были директор Бюро по деятельности трудящихся Международной организации труда (МОТ) Мария Хелена Андре, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, генеральный секретарь ВЕРС МКП Эстер Линч, президент ВЕРС МКП Игорь Зубку и руководители национальных профцентров Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Японии, Польши и других государств.
Зарубежные партнеры отмечали, что профсоюзное движение Казахстана сегодня – полноценный участник глобального диалога, инициатор объединения профцентров Центральной Азии и Тюркского мира, член Международной конфедерации профсоюзов, представляющей интересы более 200 млн работников в 169 странах мира.
По мнению Марии Хелены Андре, наша страна достигла высокого прогресса в демократизации трудовых отношений и укреплении роли профсоюзов.
– Демократия на рабочем месте – это не лозунг, это основа устойчивого развития. И Казахстан демонстрирует, как можно шаг за шагом выстраивать такой путь. Мы видим, что Федерация профсоюзов республики прошла через сложные преобразования, сохранив приверженность принципам социальной справедливости и солидарности, – сказала она.