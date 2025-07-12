Ключевым событием съез­да стало утверждение Стратегии деятельности Федерации профсоюзов РК до 2030 года и принятие резолюции, в которой обозначены приоритетные направления развития профсоюзного движения и выражена поддержка реформам Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Профессиональные союзы являются неотъемлемой частью казахстанского общества, базовыми принципами деятельности которых всегда были и остаются защита прав и интересов работников. Человек труда является главной ценностью нашего общества. Мы поддерживаем стратегический курс Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарта Токаева, нап­равленный на кардинальное обновление страны, политичес­кие преобразования, социально-экономические реформы», – говорится в документе.

Особое внимание в нем уделено реализации концепции «слышащего государства» и вкладу профсоюзов в развитие общественного диалога, обеспечение прозрачности, эффективной обратной связи и устойчивого взаимодействия между общест­вом и властью. Съезд приветствовал инициативу Главы государства об объявлении 2025 года Годом рабочих профессий как важного шага к повышению их статуса и престижа, продвижению идей трудолюбия и профессионализма.

Делегаты выразили уверенность, что реализация социальных задач, обозначенных Президентом, будет способствовать улучшению качества жизни граждан и развитию человеческого капитала. Казахстан принимает последовательные меры по внедрению принципов достойного труда, совершенствуя национальное законодательство и имплементируя международные нормы. Как отмечалось, главный месседж съезда – «Справедливый труд в эпоху перемен: защита, развитие, инновации» – созвучен с тезисом Президента о построении Справедливого Казахстана.

Кроме того, подчеркнута важность соблюдения принципа «Закон и Порядок» при решении социально-трудовых споров, а также необходимость диалога и партнерства всех сторон в реа­лизации задач, поставленных Главой государства. Профсоюзы также подчеркнули, что разделяют ценности и цели инициа­тивы «Таза Қазақстан».

На съезде председатель Федерации профсоюзов РК Саты­балды Даулеталин представил отчет генерального совета ФПРК о результатах деятельности за последние пять лет. В нем отражены ключевые показатели, свидетельствующие о поступательном развитии профсоюзного движения и его роли в защите прав трудящихся. Федерация профсоюзов РК на сегодняшний день объединяет порядка 2 млн членов.

Важный вопрос повестки дня съезда касался избрания председателя ФПРК на пятилетний срок. По итогам открытого голосования единогласно на этот пост был переизбран Сатыбалды ­Даулеталин.

Как отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, профсоюзы – неотъемлемая часть системы социального партнерства.

– Чем значительнее будет роль профсоюзов в урегулировании общественных отношений, тем эффективнее и успешнее они смогут осуществлять свое главное предназначение – защиту социально-трудовых прав и интересов работников, – подчеркнул вице-министр. – Там, где работают профсоюзные организации, выстраивается эффективная коммуникация между работниками и работодателями. Именно так удается оперативно решать вопросы повышения заработной платы, улучшения условий труда и обеспечения достойного уровня социальной поддержки.

Он также сообщил об активной совместной работе минис­терства и ФПРК: реа­лизуется Генеральное соглашение на 2024–2026 годы, утверждены 17 отраслевых и свыше 200 регио­нальных соглашений, заключено более 169 тыс. коллективных договоров. Ведется работа по совершенствованию Трудового кодекса и Закона «О профессиональных союзах», активно продвигается концепция «Нулевого травматизма – Vision Zero». Кроме того, при поддержке ведомства совмест­но с федерацией ежегодно проводятся конкурсы «Парыз» и «Еңбек жолы».

Среди почетных гостей съезда были директор Бюро по деятельности трудящихся Международной организации труда (МОТ) Мария Хелена Андре, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, генеральный секретарь ВЕРС МКП Эстер Линч, президент ВЕРС МКП Игорь Зубку и руководители национальных профцентров Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Японии, Польши и других государств.

Зарубежные партнеры отмечали, что профсоюзное движение Казахстана сегодня – полноценный участник глобального диалога, инициа­тор объединения профцентров Центральной Азии и Тюркского мира, член Меж­дународной конфедерации профсоюзов, представляющей интересы более 200 млн работников в 169 странах мира.

По мнению Марии Хелены Андре, наша страна достигла высокого прогресса в демократизации трудовых отношений и укреплении роли профсоюзов.

– Демократия на рабочем мес­те – это не лозунг, это основа устойчивого развития. И Казахстан демонстрирует, как можно шаг за шагом выстраи­вать такой путь. Мы видим, что Федерация профсоюзов республики про­шла через сложные преобразования, сохранив приверженность принципам социальной справедливости и солидарнос­ти, – сказала она.