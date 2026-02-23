Джакарта (Индонезия) в эти дни принимает чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров

Фото: пресс-служба НОК РК

В соревнованиях среди кадетов сборная Казахстана отметилась двумя бронзовыми медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На третью ступень пьедестала поднялся саблист Айбар Кайым.

Также Казахстан стал третьим в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге среди девушек.

Страну представили Дарья Самоделкина, Сабина Серикова, Полина Лесовская, Арина Наместникова.