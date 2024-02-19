Феномен политического деятеля

Научно-практическая конференция «Личность Бердибека Сапарбаева» состоялась в большом зале Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Здесь собрались депутаты Парламента, представители гос­органов, интеллигенции, друзья, соратники и родные политика.

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие Главы государства Касым-Жомарта Токаева:

«Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих».

Бердибек Сапарбаев был лучшим кризис-менеджером. Такую оценку ему дала заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, подчеркнув, что важно изучать инициативы и перенимать лучший опыт именитого деятеля.

– Руководство страны доверяло Бердибеку Машбековичу самые сложные участки, и он всегда доводил любое дело до логического эффективного завершения. Где бы ни работал, какие должности ни занимал, всегда обращал пристальное внимание на интересы граждан, социальное самочувствие и здоровье населения. Благодаря неустанному труду он заслужил искреннее уважение казахстанцев, – подчеркнула вице-премьер.

Тамара Дуйсенова отметила и научную деятельность Бердибека Сапарбаева. Будучи доктором экономических наук, он успешно применял теоретические знания на практике, благодаря чему в регионы привлекались внушительные инвестиции.

– Бердибек Сапарбаев был учителем для многих, воспитал целую плеяду патриотов. Уделял большое внимание подготовке кадрового резерва госслужащих. В каждом из подопечных воспитывал любовь к своей стране. Среди них немало государственных и общественных деятелей, – отметила вице-премьер.

Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов отметил, что Бердибек Сапарбаев приложил большие усилия для развития парламентаризма в стране.

– Во-первых, у него были прирожденные лидерские качества. Не зря его называли «акимом акимов». Где бы он ни трудился, всегда добивался блестящих показателей. Второе его качество – забота о нации и языке. Он особое внимание уделял нацио­нальным вопросам, всегда был близок к интеллигенции. Будучи вице-премьером, внес огромный вклад в развитие идеологии. Третье качество – близость к народу. Он без устали объезжал села и районы, встречался с населением, – подчеркнул Жакып Асанов.

О роли Бердибека Сапарбаева в международном движении по спасению Аральского моря рассказал общественный деятель Крымбек Кушербаев.

– В 90-е годы экономическое положение Кызылординской области было непростым, но Бердибек Машбекович доказал, что у региона есть потенциал. Своим трудом он сохранил его, вывел на достойный уровень. Не многие знают, что Бердибек Машбекович поднимал проблемы Арала, выступал с предложениями на высоких трибунах. Благодаря ему в Кызылорде состоялась встреча глав стран Центральной Азии, – сказал он.

В ходе конференции Герой труда РК Куралай Байменова рассказала, что в свое время была внештатным советником акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева. Отвечала за работу по связям с общественностью и делам людей с инвалидностью.

– Каждый регион, населенный пункт – это отражение деятельности акимов. Сегодня Актобе имеет блестящий культурный центр, здесь есть стадионы, спортивные комплексы, дворец «Жекпе-жек», ледовый каток, детский реабилитационный центр, дорожные развязки, новые микрорайоны. Все это было возведено в кратчайшие сроки во время работы Бердибека Маш­бековича акимом Актюбинской области. За сравнительно короткое время он стал родным многим жителям. Новейшая история Казахстана состоит из таких нестандарт­ных, динамичных и умелых людей, как Бердибек Сапарбаев, – выразила признательность Куралай Байменова.

Участники встречи отметили, что Бердибек Машбекович всегда выступал за науку. Во время пандемии он поддержал отечественных разработчиков и помог в строительстве завода по выпуску вакцин против коронавируса. Об этой грани личности акима тогда Жамбылской области рассказала советник Президента РК по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья.

– Во время пандемии в 2020 году мы, ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, приняли решение разработать и выпустить отечественную вакцину против коронавируса. Изучили разные технологии. Нас поддержали министерства образования и науки, здравоохранения, были выделены финансы, но встал вопрос, как и где проводить клинические исследования, выпускать, ведь не было завода, – рассказала ученый.

Кунсулу Закарья по этому вопросу ходила к министрам и акимам, но ей говорили, что у отечественных ученых ничего не получится, не лучше ли купить зарубежные вакцины. Тогда руководитель института обратилась к акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву.

– Он тепло встретил меня, я рассказала ему о том, что нужно построить завод по выпус­ку отечественных вакцин. Изучив работу нашего института, Бердибек Машбекович сказал, что окажет поддержку. Вскоре меня пригласили к Главе государства, который решил все проб­лемы. И завод построили. Нас обеспечили всем оборудованием. К примеру, дали важные для создания вакцин 255 реактивов. Все это стало возможным благодаря поддерж­ке Бердибека Машбековича, – отметила Кунсулу Закарья.

О вкладе Бердибека Сапарбаева в развитие культуры Казахстана также высказались народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов и поэт-импровизатор Бекарыс Шойбеков.

В рамках мероприятия состоя­лась презентация книг «Ерен де берен Бердібек» и «Бердібек Сапарбаев. Өнегелі өмір». В сборниках – факты из биографии, воспоминания близких, соратников и коллег о личности видного государственного и общественного деятеля.