Феномен таланта: украинский режиссер рассказал о работе с Димашем Кудайбергеном

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Кинорежиссер, клипмейкер, сценарист и музыкальный продюсер Алан Бадоев поделился своим мнением о творчестве Димаша Кудайбергена. Он отметил, что у народного артиста Казахстана невероятный голос и интересный сценический образ, который сделал его востребованным в разных странах мира.

— У него достаточно уникальная популярность. Для меня это феномен, потому что он настолько скромный и воспитанный человек. Отец у него классный. Мне легко с такими людьми работать, потому что я сразу как-будто попадаю в свою семью. Мне понятно, как спокойно нужно творить и делать дело. Он потрясающий, — заключил Алан Бадоев.

Напомним, Алан Бадоев в качестве режиссера снял видеоклипы на песни «Любовь уставших лебедей» и «Знай» на музыку Игоря Крутого, завоевавшие популярность среди его поклонников.