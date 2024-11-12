Ферму на 2,5 тысячи коров построили в СКО

Сельское хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

Мощность проекта составляет 7 500 тонн молока в год

Фото: Минсельхоз РК

ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» завершило строительство молочно-товарной фермы, рассчитанную на 1 400 коров породы «голштино-фризская» с единовременным содержанием 2 500 голов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Общая стоимость проекта – 11,7 млрд тенге, из которых в 2024 году запланировано выделить 5,1 млрд тенге.

На сегодняшний день в рамках проекта завезено 735 голов скота, в том числе 498 - из Германии, 237 – из Дании. До декабря 2024 года планируется завезти еще 565 голов из Дании.

Строительство телятников, коровников, доильно-молочного блока, склада комбикормов, санпропускника завершено. Смонтировано молочное оборудование «Карусель» на 40 голов одновременного доения. Для собственных нужд заготовлено 17,5 тыс. тонн сенажа, 1,2 тыс. тонн сена и 19,8 тыс. тонн силоса.

#молоко #молочная ферма #коровы

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