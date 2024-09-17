Фейки о выплате 70 тысяч тенге из соцфонда вновь заполонили соцсети

Об этом сообщили в Минтруда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности, заявили в Минтруда. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

«Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414», - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что распространение ложной информации карается по закону.