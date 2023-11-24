Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники

В Сети появилось интервью актера и продюсера Нурлана Коянбаева, которое якобы было прервано звонком из Нацбанка, после чего запись эфира была удалена. Это сфабрикованная «сенсация», поясняет Stopfake.kz .

Фото: stopfake.kz

Сайт, на котором размещена статья о «скандальном интервью», внешне копирует известный ресурс NUR.KZ, но не имеет к нему никакого отношения. На подлинном сайте NUR.KZ такого текста нет.

Фотографии, использованные в статье, – это скриншоты ролика, опубликованного на YouTube-канале Руслана Шаекина.

Содержание статьи – фальшивка, цель которой разрекламировать платформу для торговли криптовалютой. Читателям обещают быстрый и большой заработок за короткое время, но для этого нужно сначала внести депозит.

В оригинальном видеоинтервью Нурлан Коянбаев ничего не говорит ни о криптовалютах, ни о торговле на каких-либо интернет-ресурсах. В беседе с Русланом Шаекиным он рассказывал о себе и рассуждал о киноиндустрии.

Отмечается также, что фейковые статьи-интервью подобного содержания появлялись в Сети и раньше. В них также фигурировали известные в Казахстане люди, в том числе министр финансов и премьер-министр РК, которые якобы рекламировали бот для торговли цифровыми деньгами. Каждый раз текст таких статей был написан по одному и тому же шаблону, чтобы привлечь внимание пользователей и убедить их расстаться со своими деньгами, пояснил Stopfake.