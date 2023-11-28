Фейковые билеты на концерт 50 Cent купили казахстанцы

Мошенническую махинацию с продажей концертных билетов разоблачила полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

18-летний алматинец под видом официального представителя компании по продаже билетов обманывал горожан. Причем «работал» он онлайн: принимал заказы на билеты в Instagram.

Для более масштабного продвижения в социальной сети злоумышленник нанял SMM-менеджера.

Как сообщили в управлении криминальной полиции города, подозреваемый задержан. В УП Алмалинского района по заявлениям обманутых алматинцев зарегистрировано уголовное дело по статье «Мошенничество».

Некоторым из них злоумышленник «продал» билеты на концерт 50 Cent.

Следственные мероприятия, направленные на поиск других возможных потерпевших, продолжаются.