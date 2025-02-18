Фигурист Михаил Шайдоров выступит на чемпионате четырех континентов в Сеуле

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Бронзовый призер Азиады-2025 будет представлять нашу страну на соревнованиях в Южной Корее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК      

Фото: НОК

Сеул с 19 по 23 февраля будет принимать чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. На нем выступит команда Казахстана.

В мужских соревнованиях Казахстан представят два спортсмена. За медали поборются Диас Джиренбаев и Михаил Шайдоров, который не так давно завоевал «бронзу» Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

От женской команды заявлены Софья Самоделкина и София Фарафонова. Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова значатся в списке участников в танцах на льду. 

Напомним, ранее лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при во французском Гренобле.

#чемпионат #Южная Корея #Михаил Шайдоров #фигурист

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