Фигурист Михаил Шайдоров выступит на чемпионате четырех континентов в Сеуле

Бронзовый призер Азиады-2025 будет представлять нашу страну на соревнованиях в Южной Корее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Сеул с 19 по 23 февраля будет принимать чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. На нем выступит команда Казахстана.

В мужских соревнованиях Казахстан представят два спортсмена. За медали поборются Диас Джиренбаев и Михаил Шайдоров, который не так давно завоевал «бронзу» Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

От женской команды заявлены Софья Самоделкина и София Фарафонова. Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова значатся в списке участников в танцах на льду.

Напомним, ранее лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при во французском Гренобле.