Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов

Спорт
106
Дана Аменова
специальный корреспондент

По сумме двух программ казахстанец занял пятое место

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завершил выступление на чемпионате четырех континентов в Пекине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

После короткой программы казахстанец занимал промежуточное четвертое место.

В произвольной Шайдоров завершил свой прокат с результатом 175.65 балла. В сумме он набрал 266.20. В итоге казахстанский фигурист финишировал на пятой строчке.

Победу одержал Као Миура (Япония) - 273.73. Серебряную медаль завоевал Ча Джун Хван (Южная Корея) - 273.62. Замкнул тройку лучших японец Сота Ямамото - 270.07.

Диас Жиренбаев стал 20-м (185.43), Олег Мельников - 21-м (164.34).

В НОК отметили, что Михаил Шайдоров будет представлять Казахстан на Олимпийских играх-2026, открытие которых состоится 6 февраля. 

#чемпионат #фигурист #Шайдоров

