Фиктивные детские сады

Антикоррупционной службой Алматинской области завершено досудебное расследование по фактам мошенничества в отношении семи руководителей частных детских садов Илийского района.

фото из архива "КП"

Как сообщила пресс-служба Антикора, фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершенном путем оформления фиктивных актов выполненных работ в рамках государственного образовательного заказа.

Как установили следователи, фактически данные детские сады существовали лишь на бумаге, в документах (!). В реальности никаких услуг в сфере дошкольного образования не оказывалось.

В результате общая сумма нанесенного государству ущерба составила 134 млн тенге. Нарушения были совершены в период с января по май 2023 года.

Кроме того, отдельным производством завершено досудебное расследование в отношении четырех сотрудников Илийского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля. Именно они выдавали фиктивные заключения директорам несуществующих детских садов, послужившие основой для получения государственного образовательного заказа.

Материалы уголовного дела направлены в суд прокуратурой области.