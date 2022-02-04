Филиал авторитетного британского университета откроют на площадке МФЦА

Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседании Мажилиса Парламента 11 января т.г. по открытию кампусов ведущих зарубежных вузов, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов провел встречу с иностранными инвесторами в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
На встрече также приняли участие представители заинтересованных государственных органов и Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.
Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА.
В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны.
Ералы Тугжанов выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов.
Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов.
Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики.
В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана.
Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.
На встрече также приняли участие представители заинтересованных государственных органов и Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.
Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА.
В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны.
Ералы Тугжанов выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов.
Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов.
Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики.
В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана.
Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.