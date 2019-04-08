​Фильм о легендарном борце

18 апреля в широкий прокат выйдет новый художественный фильм «Балуан Шолак».

Историческая кинолента, снятая киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта, рассказывает о судьбе легендарного борца, певца и композитора Балуана Шолака.

Его настоящее имя – Нурмагамбет Баймырзаулы. Он с детства пел, играл на домб­ре, сочинял песни, которые известны и любимы и сегодня. Балуан Шолак был известен также как выдающийся борец: в 14 лет он побеждал 20-летних, а позднее, демонстрируя силу, удерживал на плечах бревно с 20 джигитами...

В Службе центральных коммуникаций создатели фильма рассказали, что основная часть съемок прошла в Алматинской облас­ти – в поселках Жаланаш и Кеген, а также в Павлодаре и в курортной зоне Бурабай.

– Самое главное для нас – познакомить зрителя с личностью Балуана Шолака, показать тот исторический период, – отметил режиссер картины Нургельды Садыгулов.

Главную роль в ленте исполнил актер Еркебулан Даиров. Кастинг проводился во всех театрах страны, причем искали кандидата как среди актеров, так и среди профессиональных спортсменов. Еркебулану Даирову, который имеет портретное сходство со своим героем, наращивали мышцы, он прошел школу борьбы и бокса. В фильме снялись звезды казахстанского кино и актеры, которых зрители увидят на экранах впервые.

Создатели подчеркивают, что хотели показать не просто композитора и борца, а именно историческую личность, отношение Балуана Шолака к родной земле и людям. Сейчас идут переговоры о возможности показа киноленты в США. Планируется, что фильм выйдет в белорусский и украинский прокат.