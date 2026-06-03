Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам

23 казахстанских студента обучаются водным специальностям в ведущих венгерских университетах в рамках совместных образовательных программ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в рамках программы академической мобильности на бакалавриате в Университете Обуда обучаются 8 казахстанских студентов. В рамках программы двудипломного образования Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в Университете Корвинуса обучаются 15 студентов из Казахстана. Из них 11 человек — на магистратуре, 4 — на докторантуре.

Студенты изучают принципы и модели управления водными ресурсами в Европе, международное водное право и трансграничные соглашения, методы предотвращения и разрешения водных конфликтов, инструменты открытого управления и взаимодействия с заинтересованными сторонами, инструменты мониторинга и оценки эффективности водной политики.

Напомним, что в прошлом году в рамках двудипломной программы магистратуры КазНУВХИ обучение в Университете Корвинуса прошли 13 человек.

«Реализуемые программы организованы в рамках исполнения поручения Главы государства по укреплению кадрового потенциала в водном секторе, включая развитие водной дипломатии. Для достижения данных целей Министерство водных ресурсов и ирригации планирует дальнейшее расширение международного партнерства, в том числе в рамках совместных с Венгрией образовательных программ», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.