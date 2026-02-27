Философия детектива

Культура,Литература
0
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Национальной академической биб­лиотеке РК состоялась презентация новой книги известного писателя, поэта и переводчика Сайлау Байбосына – романа «Ажалын жоғалтқан адам».

фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

Сайлау Байбосын хорошо известен читателям как автор поэтических сборников «Рух» и «Қызылтау», историко-познавательных произведений «Ерейментау», «Қызылтау – құтты қоныс, киелі аймақ», «Қанжығалылар», «Есімдері жүрсін деп ел есінде…» и «Қорғалжын», а также ряда сатирических рассказов, объединенных в книгу «Депутаттың бәтіңкесі». Роман «Ажалын жоғалтқан адам» открывает новую грань таланта писателя, представляя его мастером социально-психологического детектива.

В современной казахстанской литературе детективный роман – явление исключительно редкое. Следуя лучшим традициям и законам жанра, книга «Ажалын жоғалтқан адам» отличается художественной самобытностью, динамизмом действия и масштабом социально-философских обобщений.

– Роман безупречен по сюжету и композиции. В нем нет ничего лишнего или вычурного. Он лаконичен, все написано в естественной последовательности. Нет лишних слов. Это также мастерский монолог, позволяющий прочувствовать всю глубину произведения, – отметил заслуженный деятель Казахстана, доктор филологических наук Серик Негимов.

Смысловым центром новой книги Сайлау Байбосына выступает судьба ее главного героя в синтетической связи с реа­лиями окружающего мира. Через это соотношение автор всесторонне осмыс­ливает вечные общечеловеческие темы: верность и предательство, милосердие и жестокость, любовь, терпимость и ответственность за свой нравственный выбор. Роман не только удерживает внимание интригующим сюжетом, но и побуждает читателя к философским размышлениям о смысле жизни и готовности держать ответ за собственные поступки.

В презентации приняли участие представители творческой и научной интеллигенции, писатели, журналисты, литературоведы, а также многочисленные читатели из Астаны, Павлодара и Ерейментау. Среди почетных гостей мероприятия – депутат Сената Алтынбек Нухулы, депутаты Мажилиса Казыбек Иса и Нуржан Ашимбетов, писатели Мади Айымбетов, Нуржан Куантайулы, Айгуль Кемелбаева и Жумагали Когабай. В ходе обсуждения участники презентации подчеркнули актуальность поднятых в романе проблем, отметили его идейно-художественную глубину. Теплых читательских отзывов удостоился и творчес­кий почерк автора. Гости встречи сошлись во мнении, что своей новой книгой Сайлау Байбосын внес большой вклад в развитие современной казахской литературы.

#книга #презентация #Нацбиблиотека #детектив #Сайлай Байбосын

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Что делать, если вы опоздали на поезд
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
От диалога – к конкретным проектам
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Образование – ключевая ценность
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Замуж больше ни ногой
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Перспективы Шарбакты
В Акорде встретили Президента Сербии
Алматы становится центром горного туризма
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Новые рамки общественного договора
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Димаш выступил на творческом вечере Абылая Тлепбергена
Кристоф Лерибо стал новым директором Лувра
На стыке жанров, стилей и идей
Искусство света и тьмы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]