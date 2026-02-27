фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

Сайлау Байбосын хорошо известен читателям как автор поэтических сборников «Рух» и «Қызылтау», историко-познавательных произведений «Ерейментау», «Қызылтау – құтты қоныс, киелі аймақ», «Қанжығалылар», «Есімдері жүрсін деп ел есінде…» и «Қорғалжын», а также ряда сатирических рассказов, объединенных в книгу «Депутаттың бәтіңкесі». Роман «Ажалын жоғалтқан адам» открывает новую грань таланта писателя, представляя его мастером социально-психологического детектива.

В современной казахстанской литературе детективный роман – явление исключительно редкое. Следуя лучшим традициям и законам жанра, книга «Ажалын жоғалтқан адам» отличается художественной самобытностью, динамизмом действия и масштабом социально-философских обобщений.

– Роман безупречен по сюжету и композиции. В нем нет ничего лишнего или вычурного. Он лаконичен, все написано в естественной последовательности. Нет лишних слов. Это также мастерский монолог, позволяющий прочувствовать всю глубину произведения, – отметил заслуженный деятель Казахстана, доктор филологических наук Серик Негимов.

Смысловым центром новой книги Сайлау Байбосына выступает судьба ее главного героя в синтетической связи с реа­лиями окружающего мира. Через это соотношение автор всесторонне осмыс­ливает вечные общечеловеческие темы: верность и предательство, милосердие и жестокость, любовь, терпимость и ответственность за свой нравственный выбор. Роман не только удерживает внимание интригующим сюжетом, но и побуждает читателя к философским размышлениям о смысле жизни и готовности держать ответ за собственные поступки.

В презентации приняли участие представители творческой и научной интеллигенции, писатели, журналисты, литературоведы, а также многочисленные читатели из Астаны, Павлодара и Ерейментау. Среди почетных гостей мероприятия – депутат Сената Алтынбек Нухулы, депутаты Мажилиса Казыбек Иса и Нуржан Ашимбетов, писатели Мади Айымбетов, Нуржан Куантайулы, Айгуль Кемелбаева и Жумагали Когабай. В ходе обсуждения участники презентации подчеркнули актуальность поднятых в романе проблем, отметили его идейно-художественную глубину. Теплых читательских отзывов удостоился и творчес­кий почерк автора. Гости встречи сошлись во мнении, что своей новой книгой Сайлау Байбосын внес большой вклад в развитие современной казахской литературы.