Победителей конкурса национального искусства «Серпер» определили в Астане

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

20 апреля в государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» состоялся финал I Республиканского конкурса национального искусства «Серпер». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минкультуры РК

Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов. Заявки для участия подали более 70 человек. Творческое состязание проходило по 6 номинациям, отражающим различные направления традиционного казахского исполнительского искусства.

Первый этап конкурса прошел в онлайн-формате: жюри рассмотрело видеозаписи участников, по результатам которых 42 претендента прошли во второй тур. В финале конкурсанты представили свои номера перед профессиональным жюри. По итогам прослушиваний были определены лучшие из лучших, а самые талантливые участники были награждены во время торжественного гала-концерта.

В номинации «Домбыра» победителями стали Айшолпан Қасымова, Ақбөкен Темір, Мейірбек Әзімбаев.

Специальный диплом имени Нургисы Тлендиева за исполнительское мастерство получил  Нұрдәулет Сағатбек.

В номинации «Қобыз» лучшие – Айгерим Ахметжанова, Анарбек Мырзабай, Жалғас Нұрашев. В номинации «Сыбызғы» победили Аслан Гумаров, Асқат Сағат, Ерлан Саду.

В номинации «Шертер» отличились Уали Мұратқазин, Ерік Шамшиден, Тұрар Жарылхапов, в номинации «Жетіген» –  Айгерим Караменова, Данагуль Гинаятова, Акжунус Мурзагельдина.

Специальный диплом имени Жаркын Шакарима за мастерское исполнение народных кюев взял Арон Жубангалиев, специальный диплом имени Болата Сарыбаева за мастерскую обработку народных песен на инструменте жетіген - Назерке Темірбекова.

Также в номинации «Прима қобыз» места взяли Ажар Хуан, Гүлдара Нарима, Алина Ауесхан.  

Специальный диплом имени Меруерт Каленбаевой получил Нұрайлым Әбді.

#Астана #конкурс #финал

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