Финпирамида «HAS»: начато расследование новых эпизодов

Закон и Порядок
130

Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование по новым эпизодам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и деньги на счетах.

Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.

Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.

#расследование #финпирамида #HAS

