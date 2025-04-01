Организаторам финпирамиды HAS вынесли приговор

Мошенничество,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Обманутыми оказались свыше пяти тысяч вкладчиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.

Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.

Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

Напомним, что в АФМ запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

#суд #приговор #финпирамида #HAS

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