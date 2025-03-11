Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге

Пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.

В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.

Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.