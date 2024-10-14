Лабораторию по выращиванию конопли устроил у себя на даче житель ЗКО

В ЗКО задержали мужчину, который устроил фитолабораторию на чердаке дачного домика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

«В ходе обыска найдено 37 горшков с кустами растений зеленого цвета, обладающими специфическим запахом, напоминающим запах конопли. Также изъят пакет с веществом растительного происхождения, также зеленого цвета и со специфическим запахом, 14 ламп для освещения, система вентиляции, два термометра и 15 бутылок с жидкостью для удобрения», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обыска в одном из сараев сотрудники полиции нашли три пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

«В санузле обнаружено приспособление для курения. На чердаке также нашли восемь высушенных кустов растений со специфическим запахом, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета, шесть пластиковых стаканов с растениями, обладающими специфическим запахом, три нерабочих вентиляционных кулера, систему освещения и 19 горшков с вырезанными корнями растений», - отметили в ведомстве.

Начато досудебное расследование.