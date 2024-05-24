Фитосанитарным инспекциям закупят дроны для мониторинга саранчи

Охватить обработкой огромные площади в пешем порядке и на машинах – очень сложно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-премьер Серик Жумангарин провел второе заседание оперативного штаба по борьбе с саранчой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня во всех регионах созданы штабы местного уровня для оперативной работы под руководством заместителей акимов областей. Прогнозы не изменились: площади, подлежащие обработке, остаются в размере 2,5 млн га. Наибольшие объемы – в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. Здесь предстоит зачистка от итальянского пруса.

Из-за холодной погоды в восточных, северных и центральных регионах массовое отрождение и развитие личинок саранчи затянулось. Работы по обработке начаты в Актюбинской (10,8 тыс. га), Алматинской (0,2 тыс. га), Атырауской (0,8 тыс. га), Жамбылской (5,1 тыс. га), Жетысуской (0,7 тыс. га), Западно-Казахстанской (0,6 тыс. га) областях.

Обработка против марокканской саранчи, которая распространена в Туркестанской и Жамбылской областях, почта завершена. В Туркестанской зачистка проведена на 255,3 тыс. га, или 94%, в Жамбылской – на 9,7 тыс. га, или 99,5%.

Учитывая большой размах распространения саранчи, сложности работы в труднодоступных местах и важность знания точного месторасположения личинок, Министерство сельского хозяйства закупит территориальным инспекциям Комитета государственной инспекции в АПК дроны для мониторинга саранчи и составления точных фитосанитарных карт.