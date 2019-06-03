Флагман химической промышленности РК: Президент посетил завод ТОО "Казфосфат"

Президент
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод минеральных удобрений ТОО "Казфосфат", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Главе государства была представлена информация о работе технологической системы по производству минеральных удобрений, мощность которой в краткие сроки была увеличена с 300 до 500 тысяч тонн в год. Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии используется местное сырье, в частности, фосфатное сырье из города Каратау.
"Завод – флагман химической промышленности страны, один из ведущих производителей желтого фосфора в мире. У вас есть все возможности выходить со своей продукцией на международные рынки. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Справочно: на предприятии, построенном в 1951 году, трудятся более 1000 специалистов, средняя заработная плата которых составляет 148 тысяч тенге. Сегодня продукция ТОО "Казфосфат" экспортируется в Европейский Союз, США, Китай, Японию и Объедиенные Арабские Эмираты.
Главе государства была представлена информация о работе технологической системы по производству минеральных удобрений, мощность которой в краткие сроки была увеличена с 300 до 500 тысяч тонн в год. Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии используется местное сырье, в частности, фосфатное сырье из города Каратау.
"Завод – флагман химической промышленности страны, один из ведущих производителей желтого фосфора в мире. У вас есть все возможности выходить со своей продукцией на международные рынки. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Справочно: на предприятии, построенном в 1951 году, трудятся более 1000 специалистов, средняя заработная плата которых составляет 148 тысяч тенге. Сегодня продукция ТОО "Казфосфат" экспортируется в Европейский Союз, США, Китай, Японию и Объедиенные Арабские Эмираты.