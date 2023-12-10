Фламинго задержались с отлётом в Мангистау

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Собравшихся к перелету розовых фламинго снял на квадрокоптер местный блогер Азамат Сарсенбаев, сообщает Lada.kz.

Блогер поделился видеозаписью, где снял почти полуторатысячную стаю грациозных птиц на озере Караколь.

"В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - отметил автор.

Как подчеркнул Азамат Сарсенбаев, птицы готовятся к отлету в теплые страны - в Туркменистан или в Иран.

