Начало третьей четверти в школах Астаны ознаменовано рядом мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. Цель таких встреч – объяснить мальчишкам и девчонкам, «что такое хорошо и что такое плохо», а родителям еще раз напомнить о том, что взрослые несут полную ответственность за своих несовершеннолетних детей.

По информации столичного акимата, в гимназии № 90 им. К. Мухамедханова представители управлений полиции Нуринского района, образования, прокуратуры Астаны, а также Совета отцов во время встречи с учащимися детально рассмотрели вопросы, касающие­ся соблюдения правопорядка, профилактики правонарушений среди подростков, а также остановились на роли родителей в воспитании. Во время обсуж­дения школьники задавали интересующие вопросы.

В школе-лицее № 66 им. Д. Кунаева организовали открытую диалоговую площадку «Нағыз азамат болу – азамат пен жауап­кершiлiк», где говорили об ответственности за соблюдение требований закона и укреплении правовой культуры. По словам депутата Сената Парламента Галиаскара Сарыбаева, главная задача педагогических коллективов, общественности, родителей – это воспитание подрастающего поколения, законопослушных граждан.

В рамках принципа «Закон и порядок» в школе-гимназии № 52 им. Б. Майлина прошел профилактический час безо­пасности для родителей. В нем приняли участие методист городского Центра поддержки родителей Талжыбек Сатымбекова, представитель управления образования Гулим Мухамеджанкызы, участковый инспектор отдела ювенальной полиции Роза Толепбергенова, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью Алматинского районного отдела полиции Жаныбек Имаханов. В фокусе внимания собравшихся было сразу несколько актуальных тем: профилактика буллинга и кибербуллинга, цифровая безопасность, предупреждение мошеннических действий, профилактика правонарушений.

В Университете «Туран-Астана» провели круглый стол «Закон и порядок: от прав до ответственности», где были затронуты такие вопросы, как дропперство, лудомания, наркомания, кибермошенничество, вандализм.

Одним из важных событий по праву можно назвать форум «Астана – есірткісіз қала», направленный на профилактику наркопотребления и формирование у молодежи устойчивых ценностей здорового образа жизни. Организаторами выступили департамент полиции Астаны и Astana IT University. Депутаты, именитые спортсмены, популярные блогеры, медики, общественные деятели и сотрудники правоохранительных органов в формате открытого диалога обсудили со студентами вопросы осознанного выбора, личной ответственности, самореализации и противостоя­ния негативным социальным явлениям.

Особое внимание было уделено деятельности Совета по профилактике наркоправонарушений при городском департаменте полиции. В течение года планируется расширить профилактическую работу, организовав встречи, лекции и интерактивные форматы в школах, колледжах и вузах столицы. Как сообщается на сайте акимата Астаны, молодые люди совместно с полицейскими участвуют в мероприятиях по выявлению и закрашиванию наркограффити, а также в спортивных, культурных и массовых акциях, направленных на популяризацию здорового образа жизни.