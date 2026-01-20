Формировать правовую культуру с юных лет
Анастасия Михайлова, Астана
В рамках реализации принципа «Закон и порядок» школьники и студенты встретились с сотрудниками правоохранительных органов, общественниками, представителями управления образования и обсудили актуальные вопросы, в том числе повышения правовой грамотности. Молодежь и подростки были выбраны в качестве целевой аудитории не случайно. Именно им, по мнению организаторов, особенно нужны знания в области правовой культуры.
К слову, в числе слушателей были и родители школьников.