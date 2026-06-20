Формируется новая модель поведения госслужащих

Лилия Сыздыкова

«Первыми, кто по долгу службы призван показывать пример подлинного патриотизма, являются государственные служащие. Это священный долг каждого служащего, трудящегося во благо страны», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Современный госслужащий – не только исполнитель своих должностных обязанностей, но и проводник ценностей, заложенных в основу развития страны и отраженных в новой Конституции. Справедливость, приверженность принципу «Закон и Порядок», внимание к потребностям человека становятся ключевыми ориентирами в работе государственного аппарата. Эти изменения находят отражение в обновлении кадровой политики, внедрении новых подходов к подготовке специалистов и последовательном совершенствовании законодательства.

В мае 2026 года Глава государства подписал законы «О государственной службе РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы». Разработанные в рамках реализации Концепции развития госслужбы на 2024–2029 годы документы не только создают новый правовой фундамент функционирования госаппарата, но и направлены на формирование эффективной модели госслужбы.

Отдельной статьей прописаны основы несения государственной службы – это приверженность государственной политике, доверие общества к госслужбе и верность служащего принесенной им присяге.

«Несение государственной службы предъявляет к государственному служащему требования к казахстанскому патриотизму, профессионализму, клиентоориентированности, открытости, этичности и безупречной репутации, а также нетерпимости к правонарушениям и конфликту интересов», – указано в тексте Закона «О государственной службе РК».

Также законы закрепляют положения, устанавливающие клиентоориентированную модель поведения госслужащих, направленную на обеспечение качества и доступности предоставляемых государством услуг, а также эффективное выполнение задач, стоящих перед страной. Важная новелла – введение института безупречной репутации, что призвано обеспечить высокий уровень добропорядочности и этичности государственных служащих.

В рамках закона формируется гибридная модель госслужбы, сочетающая преимущества карьерной и позиционной. Теперь при отборе кандидатов будет учитываться их совокупный трудовой стаж, соответствующий функциональному направлению выбранной должнос­ти, на госслужбе, в квазигосударственном и частном секторах. Закрепляется на законодательном уровне также порядок цифрового формата отбора на государственную службу посредством интегрированной информационной системы «Е-қызмет», охватывающей как госслужащих, так и кандидатов на управленческие должности в государственных юридических лицах.

Кроме того, вводится механизм горизонтального продвижения в рамках одной должности, предусматривающего установление для государственных служащих корпуса «Б» должностного уровня, от которого будет зависеть размер их должностного оклада.

Для привлечения молодых и талант­ливых специалистов предусматривается введение института подготовки на госслужбу, включающего комплекс образовательных мероприятий, направленных на формирование и развитие востребованных компетенций.

Новое законодательство также предус­матривает расширение социальных гарантий для государственных служащих. В частности, вводятся оплата сверхурочной работы, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска, а также выплата компенсации сотрудникам, восстановленным в долж­ности после незаконного увольнения либо понижения.

Законы вступают в силу 1 июля 2026 года. Как ожидается, реализация новых норм повысит эффективность системы госслужбы и будет способствовать укреплению доверия граждан к государственным институтам.

#закон #чиновники #госслужащие

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