Форс-мажор на миллионы

Сельское хозяйство
Валентина Мелехова

Костанайские аграрии заявляют о необходимости пересмотреть типовые договоры финансовых институтов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дело в том, что в начале текущего года АО «КазАгроФинанс» заявило сельским товаропроизводителям о необходимости заключения дополнительных соглашений к договорам лизинга, оформленным в предыдущие годы, по которым фермеры полностью еще не рассчитались. Такая надобность возникла в связи со вступлением в силу с января 2026-го нормы нового Налогового кодекса в части повышения ставки НДС с 12 до 16%.

Таким образом, график платежей, по мнению финансистов, должен быть пересмотрен в сторону увеличения оставшейся суммы на 4%. Это означает, что сельхозтехника, взятая в долгосрочную финансовую аренду, существенно возрастет в цене.

Впрочем, изменения коснутся не всех, а лишь тех аграриев, кто приобретал технику зарубежного производства, которая облагается НДС. В Костанайской области речь идет о 603 заемщиках, которым следует заключить свыше тысячи дополнительных соглашений к договорам.

Пересмотр графиков лизинговых платежей главы фермерских хозяйств воспринимают как несправедливое и неправильное решение. Ведь подобные изменения «правил игры» серьезно увеличивают финансовую нагрузку на аграриев, для которых лизинг – ключевой инструмент обновления сельхозтехники.

– Представьте, хлебороб три года назад решил взять заем на покупку комбайна, составил бизнес-план, распланировал свой бюджет, разложил каждый платеж на семь лет вперед, и теперь ему заяв­ляют, мол, оставшиеся четыре года он будет платить больше. Это не дело! Считаю, уже по заключенным договорам следует­ оставить все без изменений, а те, кто берет лизинг с этого года, пожалуйста, пусть уже ему начисляют НДС по новым ставкам, – высказался директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

В Костанайском филиале АО
«КазАгроФинанс» понимают чаяния фермеров, но помочь, как говорится, ничем не могут. Хотя с их стороны и были попытки решить вопрос еще на стадии обсуждения Налогового кодекса, но с уже действующим законом не поспоришь.

– Мы обращались во все инстанции. Писали письма в Минсельхоз, Министерство национальной экономики, Минфин, а также обращались в нацпалату предпринимателей «Атамекен» и Ассоциацию финансистов с предложением предусмот­реть возможность применения ставки НДС в размере 12 процентов по договорам финансового лизинга, заключенным до даты вступления в силу изменений в Налоговом кодексе. К сожалению, ответа так и не получили. И сегодня действуем в рамках законодательства, согласно
пункту 11 статьи 460, – пояснила на заседании отраслевого совета по вопросам АПК палаты предпринимателей замдиректора КФ АО «КазАгроФинанс» Гульмира Ербулатова.

Вообще же подобные форс-мажоры изначально прописаны в договорах. Но поскольку других вариантов у фермеров нет, они вынуждены ставить свои подписи под предложенными условия­ми. Ну а чтобы в будущем избежать подобных сюрпризов, просят Минсельхоз пересмотреть типовые договоры подот­четных им финансовых институтов. Ведь как-то неправильно перекладывать дополнительную финансовую нагрузку на карман сельхозтоваропроизводителя.

– Чтобы выполнять задачи, поставленные Президентом, у фермера должен быть высокопроизводительный парк сельхозтехники. Сегодня он крайне нуж­дается в перевооружении. Программа лизинга АО «КазАгроФинанс» под пять процентов очень хорошая, однако то, с чем мы сейчас столк­нулись, – это неправильно. Фермер не должен страдать от изменений законодательной базы. С этого года плюс четыре процента, а завтра снова какие-нибудь поправки будут внесены, и опять на нас рухнут новые финансовые обязательства? Сельское хозяйство – приоритетное направление развития экономики, и для сельхозтоваропроиз­водителя нужно соз­дать спокойную атмосферу для работы. Ему и без того хватает неожиданностей – природа, погода, кадры… Не нужно нагружать его еще больше! В этой связи предлагаем пересмотреть условия типовых договоров таким образом, чтобы документы, уже находящиеся в работе, не подвергались изменениям даже в случае изменений в законах, – выразила мнение участников директор Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

Аграрии уже подсчитали, что нынешние изменения обернутся для них убытками в миллионы тенге, что в конечном итоге может негативно отразиться на платежеспособности фермеров и, как следствие, их производственной деятельности.

#регионы #Костанайская область #НДС #лизинг

