Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее

Общество
133

В рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане также пройдет Форум молодых религиозных лидеров. В интервью Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину для проекта Qogam News Председатель Сената Парламента, Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев рассказал, что эта площадка создана для того, чтобы обеспечить преемственность диалога и вовлечь новое поколение в решение глобальных задач

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как отмечают организаторы, среди участников форма не только молодые священнослужители, но и представители научного и экспертного сообщества, молодые политики и общественные деятели. Цель площадки - передача опыта от старшего поколения духовных лидеров, а также формирование культуры открытого диалога, взаимного уважения и толерантности среди молодёжи.

«По поручению Главы государства в Казахстане второй раз будет проводиться Форум молодых религиозных лидеров. Мы хотим, чтобы молодёжь видела пример общения между духовными лидерами и принимала эти знания для продолжения диалога из поколения в поколение», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Форум молодых религиозных лидеров призван стать важным шагом к тому, чтобы новое поколение лидеров выросло с пониманием ценности диалога, умением находить общий язык с представителями разных культур и религий и стремлением к миру и взаимопониманию. Таким образом, Съезд в Астане подтверждает свою роль не только как площадки для глобальных дискуссий, но и как инструмента формирования будущей элиты духовного и общественного лидерства.

https://www.youtube.com/watch?v=cUkhfepTogA

 

#Астана #религии #Съезда лидеров

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Сначала примерьте на себя
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Возводить мосты дружбы
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

В Минтруда рассказали об услугах инватакси через агрегаторы
Вторую жизнь получил простаивавший Дом культуры в области Ж…
Третий парамарафон «Жігерлі Жандар» прошёл в Астане
ООН сообщила, сколько детей рождается каждый час в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]