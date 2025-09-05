В рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане также пройдет Форум молодых религиозных лидеров. В интервью Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину для проекта Qogam News Председатель Сената Парламента, Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев рассказал, что эта площадка создана для того, чтобы обеспечить преемственность диалога и вовлечь новое поколение в решение глобальных задач

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как отмечают организаторы, среди участников форма не только молодые священнослужители, но и представители научного и экспертного сообщества, молодые политики и общественные деятели. Цель площадки - передача опыта от старшего поколения духовных лидеров, а также формирование культуры открытого диалога, взаимного уважения и толерантности среди молодёжи.

«По поручению Главы государства в Казахстане второй раз будет проводиться Форум молодых религиозных лидеров. Мы хотим, чтобы молодёжь видела пример общения между духовными лидерами и принимала эти знания для продолжения диалога из поколения в поколение», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Форум молодых религиозных лидеров призван стать важным шагом к тому, чтобы новое поколение лидеров выросло с пониманием ценности диалога, умением находить общий язык с представителями разных культур и религий и стремлением к миру и взаимопониманию. Таким образом, Съезд в Астане подтверждает свою роль не только как площадки для глобальных дискуссий, но и как инструмента формирования будущей элиты духовного и общественного лидерства.

https://www.youtube.com/watch?v=cUkhfepTogA