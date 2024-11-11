Фотовыставка о выдающихся деятелях культуры Казахстана открылась в Узбекистане

Фото: МКИ

В Самарканде открылась уникальная фотовыставка «Алаштың асыл арысы», организованная при поддержке МКИ РК и Минкультуры Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, экспозиция посвящена великим личностям Казахстана, чье наследие стало основой для формирования независимости и культурной идентичности страны.

«Посетители могут увидеть редкие архивные фотографии и фотодокументы, освещающие жизненный и творческий путь таких выдающихся деятелей, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Магжан Жумабаев, Мухаммеджан Тынышпаев и многие других. Эти люди не только вошли в историю, но и стали основоположниками будущего Казахстана, его нации, культуры и государственности», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Выставка служит важным звеном в укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном, создавая пространство для обмена знаниями и опытом между ведущими музеями Центральной Азии.

Выставка продлится до 15 ноября.