Фотовыставку артефактов из комплекса Кутлуг-кагана презентовали в Баку

Международная Тюркская академия провела международную презентацию комплекса и письменного памятника в честь Кутлуг-кагана, обнаруженного в ходе археологических раскопок в Монголии. Мероприятие прошло в Бакинском Государственном университете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу академии.

Презентация началась с фотовыставки археологических раскопок комплекса в честь Кутлуг-кагана и найденных там исторических артефактов.

Выступая на открытии мероприятии, исполняющий обязанности президента Академии Физули Маджидли проинформировал о работе Тюркской академии в Монголии и о комплексе, посвященном Кутлуг-кагану, найденном в этом году на Номгонской равнине.

«Сегодня я хочу поделиться с вами хорошей новостью. В результате экспедиции этого года был обнаружен комплекс и надгробный памятник, посвященный отцу Кюльтегина и Бильге-кагана, Кутлуг Эльтериш-кагану, возродившему Тюркский каганат. Хочу отметить, что это древнейший письменный памятник тюркской эпохи, в котором впервые встречается название «тюрк», – сказал Маджидли.

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев отметил, что ученые, участвовавшие в исследовании, смогли прочитать ряд слов из текста памятника – таких как «Тенгри», «тюрк», «Кутлуг», «тумен». «Отрадно и придает гордости, что презентации результатов раскопок Номгонской эскпедиции, организованной Международной Тюркской академией, проходят в тюркских государствах. Также очень приятно, что презентацию в Азербайджане провели в Бакинском государственном университете. Ведь БГУ является одним из основных центров тюркологии в нашей стране», – сказал он.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли назвал обнаружение этого памятника великим научным открытием, которое изменит историю тюркского мира. Он отметил, что в этом памятнике нашли отражение философия, история и язык Великого тюркского каганата. Он выразил уверенность, что азербайджанские ученые также внесут свой вклад в изучение памятника.

Напомним, об обнаружении комплекса Эльтериш Кутлуг-кагана стало известно минувшим летом.