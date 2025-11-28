Решение принято на фоне роста геополитической напряжённости в Европе и обсуждений о готовности французского общества к возможным угрозам

©Dragos Asaftei/Shutterstock/Fotodom

Франция вводит добровольную военную службу спустя 30 лет. Заявление об этом сделал президент Эммануэль Макрон, выступая перед представителями национальной армии на военной базе в Альпах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

«Родина нуждается в её молодых гражданах», – сказал Эммануэль Макрон, выступая в Альпах на территории военной базы 27-й горнопехотной бригады.

Президент Пятой Республики объявил о введении в стране добровольной военной службы. В своей речи он отметил, что мобилизация и усиление армии продиктованы ростом напряжённости на геополитической арене.

«Франция должна быть сильной нацией с сильной армией, способной к коллективной мобилизации», — заявил Эммануэль Макрон.

Эта же риторика уже звучала с его уст на полях недавнего саммита «Большой двадцатки» в южноафриканском Йоханнесбурге.

«Эти молодые люди будут служить только на национальной территории, то есть в метрополии и заморских территориях. Это служба ради защиты собственной территории, и это правило будет закреплено в законе. Это участие будет поощряться, цениться. Я уже утвердил ряд мер, которые правительство представит позже. В этом мире, где сила нередко побеждает право и где война вновь стала реальностью, наша страна не имеет права поддаваться страху, панике или разделению», - подчеркнул Макрон.

Известно, что новая национальная служба будет вводиться постепенно, начиная с лета 2026 года. Первоначальная цель – 3 000 добровольцев. Дальше по плану обучить военному делу 50 000 молодых людей к 2035 году.

Продолжительность службы – 10 месяцев. Добровольно пойти в армию по этой программе могут совершеннолетние граждане, мужчины и женщины. Вознаграждение во время службы составит около 1 000 евро в месяц. Возрастной лимит ещё не объявлен, основные детали станут известны позже.

Сегодня Вооружённые силы Франции включают больше 200 тысяч военнослужащих и 47 тысяч резервистов. По оценке начальника штаба сухопутных войск генерала Пьера Шилля, этого недостаточно, и именно добровольная мобилизация способна обеспечить армии необходимые ресурсы в случае длительных боев.

Армия по призыву была отменена в стране в 1996 году во время президентства Жака Ширака. Более 5 лет во Франции действует Всеобщая национальная служба SNU. Это программа для молодёжи по обучению военному делу, которая, по сути, похожа на то, что анонсировал президент Макрон. Однако этот месячный курс для 17-летних не вызывал большого интереса у подростков и не мог обеспечить нужды Минобороны.