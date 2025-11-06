Фронт-офис для взаимодействия жителей со структурами ЖКХ открылся в Астане

Столица
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Там будут принимать обращения граждан, проводить обучение и оказывать практическую помощь в управлении многоквартирными домами

Фото: акимат Астаны

В Астане по инициативе партии AMANAT создан новый фронт-офис, который станет связующим звеном между жителями столицы и структурами, отвечающими за сферу жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Проект направлен на системную поддержку в сфере управления многоквартирными жилыми домами, повышение правовой грамотности населения и развитие конструктивного диалога между гражданами, органами власти и институтами гражданского общества.

Новый фронт-офис будет принимать обращения граждан, проводить обучение и оказывать практическую помощь в управлении многоквартирными домами. В его открытии приняли участие секретарь партии AMANAT Ержан Жылкыбаев, депутаты Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев и Марат Башимов, депутаты маслихата Астаны, активные члены партии, а также председатели ОСИ.

«Мы выполняем важную общественную миссию — взаимодействуем с жителями. Люди приходят к нам с вопросами, жалобами, сомнениями. Мы — связующее звено между населением и государством. Проект TURGYNDAR AMANATY —  пилотный, и при успешной реализации он будет распространен по всей стране. Это важный шаг. Мы должны подходить к вопросам граждан с конкретным видением, особенно в крупных городах вроде Астаны, Алматы и Шымкента, где запросы населения требуют системного подхода. Мы будем работать над этим. Важно учитывать вопросы безопасности граждан, их бытовые условия, правовую базу и взаимодействие с населением»,  сказал Ержан Жылкыбаев.

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев подчеркнул, что успех подобных проектов возможен только при активном взаимодействии депутатов с населением.

«Этот фронт-офис станет площадкой для приема обращений от горожан, проведения консультаций, обучающих семинаров, а также оказания практической помощи в сфере управления многоквартирными домами. Выслушав своих избирателей, узнав их нужды и чаяния, именно депутаты продвигали эти проекты в бюджете — как на местном, так и на республиканском уровне. Каждый депутат отвечает за конкретный проект — следит за сроками, качеством, выезжает на объекты, решает проблемы. Партия играет ключевую роль в формировании обратной связи между государством и гражданами. Создание комфортной, безопасной и современной городской среды, благоустройство дворов и повышение гражданской активности населения»,  подчеркнул мажилисмен.

В рамках запуска проекта также прошел обучающий семинар на тему: «Проблемы многоквартирных жилых домов и пути их решения» для председателей ОСИ и КСК.

#Астана #акимат #AMANAT #ЖКХ #фронт-офис

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Во главе угла – безопасность детей
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Системный диалог выходит на новый уровень
Новобранцы пополнили войска
Аудит как стратегическая инвестиция
Ориентиры Справедливого Казахстана
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Ключевые принципы и ценности
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Акимат обратился к жителям Астаны из-за снегопада
Почти 60 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь
Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме посл…
Подвиг Алии бессмертен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]