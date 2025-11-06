Фото: акимат Астаны

В Астане по инициативе партии AMANAT создан новый фронт-офис, который станет связующим звеном между жителями столицы и структурами, отвечающими за сферу жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Проект направлен на системную поддержку в сфере управления многоквартирными жилыми домами, повышение правовой грамотности населения и развитие конструктивного диалога между гражданами, органами власти и институтами гражданского общества.



Новый фронт-офис будет принимать обращения граждан, проводить обучение и оказывать практическую помощь в управлении многоквартирными домами. В его открытии приняли участие секретарь партии AMANAT Ержан Жылкыбаев, депутаты Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев и Марат Башимов, депутаты маслихата Астаны, активные члены партии, а также председатели ОСИ.

«Мы выполняем важную общественную миссию — взаимодействуем с жителями. Люди приходят к нам с вопросами, жалобами, сомнениями. Мы — связующее звено между населением и государством. Проект TURGYNDAR AMANATY — пилотный, и при успешной реализации он будет распространен по всей стране. Это важный шаг. Мы должны подходить к вопросам граждан с конкретным видением, особенно в крупных городах вроде Астаны, Алматы и Шымкента, где запросы населения требуют системного подхода. Мы будем работать над этим. Важно учитывать вопросы безопасности граждан, их бытовые условия, правовую базу и взаимодействие с населением», – сказал Ержан Жылкыбаев.

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев подчеркнул, что успех подобных проектов возможен только при активном взаимодействии депутатов с населением.

«Этот фронт-офис станет площадкой для приема обращений от горожан, проведения консультаций, обучающих семинаров, а также оказания практической помощи в сфере управления многоквартирными домами. Выслушав своих избирателей, узнав их нужды и чаяния, именно депутаты продвигали эти проекты в бюджете — как на местном, так и на республиканском уровне. Каждый депутат отвечает за конкретный проект — следит за сроками, качеством, выезжает на объекты, решает проблемы. Партия играет ключевую роль в формировании обратной связи между государством и гражданами. Создание комфортной, безопасной и современной городской среды, благоустройство дворов и повышение гражданской активности населения», – подчеркнул мажилисмен.

В рамках запуска проекта также прошел обучающий семинар на тему: «Проблемы многоквартирных жилых домов и пути их решения» для председателей ОСИ и КСК.