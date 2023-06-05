Фуат Октай передал полномочия вице-президента Турции

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В Анкаре состоялась церемония передачи полномочий вице-президента Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Турецкое информационное агентство "Анадолу".

Вице-президент Фуат Октай выразил уверенность в том, что Джевдет Йылмаз продолжит работу, которую он проводил на посту вице-президента на протяжении 159 дней.

"На посту вице-президента Турции я координировал работу государственных структур в вопросе госбюджета, отслеживал реализацию межгосударственных договоренностей, в том числе с тюркоязычными государствами, тесно контактировал с властями Турецкой Республики Северного Кипра. Уверен, что этот путь продолжит Джевдет Йылмаз", - рассказал Октай.

Он дал высокую оценку итогам майских выборов в стране, определивших курс на дальнейшее развитие Турции, а также выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за возможность работы в правительстве страны.

Джевдет Йылмаз в свою очередь подчеркнул решимость к вкладу в дальнейшее процветание Турции.

"Для меня честь получить от моего друга Фуата Октая знамя служения турецкому народу", - заверил новый вице-президент.