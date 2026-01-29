Общественная поддержка

В Астане прошло очередное заседание Комиссии по конституционной реформе, на котором продолжилось обсуждение и разъяснение основных новелл, вносимых в проект Основного закона. Мероприятие прошло под председательством главы комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой. Как и предыдущие, оно транслировалось в прямом эфире на страницах КС в соцсетях.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, выступая на заседании, напомнил, что работа над конституционной реформой началась еще в октябре 2025 года и неизменно сопровождалась получением обратной связи от казахстанцев. Публикация проекта Основного закона дала новый импульс общественным и эксперт­ным обсуждениям, и такая вовлеченность говорит о конст­руктивном восприятии граж­данами проводимой реформы.

Выступая на заседании, Жандос Шаймарданов рассказал, как сами казахстанцы воспринимают обновление Основного закона. По его словам, значительная часть граждан считают Конституцию не только правовым актом, регулирующим полномочия органов власти, но и документом, определяющим ценностные ориентиры государства, принципы его развития.

– Если судить по обращениям граждан, то они ожидают, что конституционные нормы будут иметь прикладное значение и влиять на повседневную жизнь, – отметил Жандос Шаймарданов.

В своих обращениях они подчеркивают важность укрепления принципов справедливости, верховенства права, последовательной реализации норм принципа «Закон и порядок». Для большой доли граждан решающее значение имеет то, каким образом Основной закон закрепляет приоритет прав и свобод человека и формирует понятные и единые правила их защиты.

Директор КИСИ привел результаты соцопроса, проведенного Институтом «Общественное мнение», которые показывают высокий уровень общественной поддержки конституционной реформе.

– Результаты социсследования показывают, что 79 процентов участников опроса считают проводимые реформы своевременными. Значительная часть граждан напрямую связывают конституционные изменения с улучшением личного благосостоя­ния. 65 процентов респондентов уверены: предлагаемые новшества окажут положительное влияние на их жизнь, – сообщил Жандос Шаймарданов.

Высшая юридическая сила

Депутат Мажилиса Мурат Абенов отдельно остановился на балансе национального законодательства и международных договоров.

В первую очередь он подчерк­нул: проект новой Конституции не содержит положений, которые ставили бы под сомнение сохранение юридической силы общепризнанных норм международного права и действующих международных договоров, ратифицированных республикой. Наша страна сохраняет приверженность принципу взаимности в отношениях с другими государствами, а также базовым универсальным международным документам, включая договоры ООН в сфере прав человека.

В проекте новой Конституции, по его словам, предлагается модель, где международные договоры сохраняют статус действующего права, однако только Конституция обладает высшей юридической силой без каких-либо оговорок.

– Цель конституционного регулирования в данном случае – обеспечить стабильность базовых конституционных ценностей, правовые гарантии граждан и согласованность законодательства, – резюмировал депутат.

Этой же теме уделила внимание депутат Мажилиса Унзила Шапак. Она отметила, что соотношение международного и национального права строится не на верховенстве или подчинении, а на принципах взаимодействия, дополнения и гармонизации.

Так, в проекте новой Конституции международные обязательства признаются частью действующего права. Механизм применения международных договоров на территории страны будет определяться законами РК. При этом одна из главных задач – ни напрямую, ни косвенно не ограничивать и не ослаблять национальный государственный суверенитет.

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев подчеркнул: проект новой Конституции – качественный и абсолютно взвешенный документ, учитывающий международные стандарты, особенности Казах­стана и прогрессивные идеи. Он также отметил, что в проекте Основного закона права и свободы человека не только сохранены, но и усилены.

– В преамбуле впервые в истории нашей страны декларируется неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Теперь это закреплено одним из принципов деятельности государства. Его введение встроит приоритет прав человека в ДНК всех основных общественных институтов, задаст ценностные ориентиры государства и его граждан, – сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева также подчеркнула, что проект новой Конституции усиливает механизмы защиты и реализации прав и свобод граждан.

– В новой редакции четко определено, что осуществление прав и свобод не должно нарушать и ограничивать права и свободы других лиц, наносить ущерб основам конституционного строя, общественному порядку, здоровью граждан и нравственности общества. В этом контексте особое значение имеет положение о неприкосновенности чести и достоинства человека и их охране законом, – заявила Динара Закиева.

Незыблемые ценности

Государственный советник Ерлан Карин в своем выступлении прокомментировал ряд вопросов, которые активно обсуждаются в обществе в контексте обновления Конституции. В первую очередь он подчеркнул: территориальная целостность Казахстана неприкосновенна и не подлежит изменению – это в проекте Основного закона прописано четко и однозначно.

– В новом тексте независимость, суверенитет, государственность и территориальная целостность закреплены как незыблемые ценности и высшие приоритеты государства. Это ясно прослеживается как в преамбуле, так и во многих конкретных нормах проекта новой Конституции. В числе основополагающих принципов деятельности государства на первое место поставлена защита суверенитета и независимости, – заявил Госсоветник.

Кроме того, он обратил внимание, что в проекте новой Конституции тысячелетняя история нашей страны впервые закреплена в качестве ключевой ценности. Понятия «Великая степь» и «тысячелетняя история», закрепленные в преамбуле, подтверждают историческую субъектность Казахстана и определяют государственную идентичность.

Особое место в проекте документа занимают права и свободы человека. В целом, как отметил Госсоветник, проект новой Конституции по своей сути является человекоцентричным.

– Проект новой Конституции – это Основной закон суверенного, зрелого государства, уверенно смотрящего в будущее, опирающегося на исторические корни, человеческий капитал, образование, науку и инновации. Новая Конституция направлена на построение современной политической системы, формирование эффективного государственного аппарата и сохранение национальной идентичности. Поэтому в ближайшее время нам предстоит сделать выбор не просто нового текста Конституции, а модели государства, в котором мы хотим жить, – акцентировал он.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что проект нового Основного закона готовился максимально открыто, с учетом мнений граждан. Сейчас идет широкое общественное обсуждение текста. Все это подтверждает: концепция «Слышащее государство» в Казахстане воплощена в жизнь.

Максимально открыто и ответственно

Политолог Марат Шибутов отметил, что в соцсетях много недостоверной информации и откровенных фейков о работе комиссии и подготовленном документе. В частности, он опроверг заблуждение о том, что проект новой Конституции ведет к политической монополии: Халық кеңесі, нормы о котором заложены в документ, прямо исключает такую возможность. Гражданская представленность в новом политическом институте станет одной из самых широких и масштабных в истории Казахстана.

Прокомментировал политолог также обвинения в «закрытости» и «неправильном» составе комиссии. По его словам, заседания неизменно транслируются в прямом эфире, и наблюдать за ними могут все желающие. Среди 130 членов структуры – не только государственные деятели и депутаты, но и представители гражданского общества, СМИ, сферы образования и науки. Таким образом, при обсуждении судьбоносного для страны документа обеспечена представленность всех мнений.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в своем выступлении призвал и членов комиссии, и всех казахстанцев понять исключительную важность момента – в эти дни в Казахстане пишется история, и нужно отнестись к происходящему процессу с максимальной ответственностью.

Он также подчеркнул, что подготовка конституционной реформы идет уже много месяцев и что в эту работу вовлечены не только члены комиссии и – ранее – рабочей группы, но и огромное количество неравнодушных людей по всей стране. Подготовка проекта новой Конституции стала делом всенародным, и именно народ будет решать судьбу документа на референдуме.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев отметил, что проект новой Конституции лучше обеспечивает баланс ветвей власти – благодаря новым нормам полномочия распределяются между ними более равномерно и сбалансированно.

– Это делается за счет выстраивания новой политической системы, где функции представительства интересов общества расширяются путем создания Халық кеңесі, а Курултай сосредотачивается на профессиональной законодательной работе, – подчеркнул Азат Перуашев.

Также, по его словам, передача Парламенту ряда функций по согласованию должностных лиц в ключевых органах, а также усиление гарантий защиты конституционных прав граждан подчеркивают тенденции баланса и распределения полномочий в рамках единой вертикали госуправления по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

...Резюмируя седьмое заседание, глава Конституционной комиссии Эльвира Азимова подчеркнула стратегическую роль Конституции в развитии страны.

Основной закон государства формируется в соответствии с общепризнанными международными конституционными подходами к его содержанию, структуре и логике изложения. Конституция закрепляет ключевые положения, касающиеся госполитики, развития общества, а также гарантии прав и свобод граждан. Детальное же регулирование конституционных положений обеспечивается на уровне законов, и поэтому, по ее словам, уже сейчас поступают вопросы по приведению национального законодательства в соответствие с нормами новой Конституции, если она будет принята на референдуме.

Как отметила Эльвира Азимова, работа над реализацией конституционной реформы продолжается. О дате следующего заседания комиссии будет объявлено дополнительно.