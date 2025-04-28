В Алматы состоялся дружеский турнир по футболу, который собрал на поле школьников 7-9 классов из школы Alma School и гостей из бишкекской школы «Приоритет» (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz

Игра прошла в два динамичных тайма, а судили матч известные казахстанские арбитры Нурбол Аббасов и Адиль Нурахметов.

По итогам игры победу одержала команда школы «Приоритет».

Организаторы выразили надежду, что такие встречи станут традиционными и будут способствовать развитию детского футбола и укреплению спортивных связей между школами Казахстана и Кыргызстана.

Следующий турнир по футболу между двумя школами состоится в Бишкеке.