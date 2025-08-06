В церемонии открытия принял участие аким района Ермек Карен­таев, поздравивший местных жителей с долгожданным событием и отметивший важность нового спортивного объекта. Он подчерк­нул, что, когда созданы достойные условия для саморазвития, молодежи в разы меньше захочется тратить время впустую и переступать черту закона. Проект успешно реализован ИП «Кәусар».

Старейшина села Жалел Мазбаев отметил, что интерес молодежи к спорту постоянно растет.

– В нашем селе открылось новое футбольное поле. Конечно, мы все очень этому рады, ведь наши дети получили возможность проводить каникулы и досуг в теплое время года с пользой. Приверженность молодежи здоровому образу жизни крепнет с каждым годом. Хочется, чтобы подобные инициативы были и в будущем. Это поможет охватить физической культурой и спортом как можно больше представителей подрастающего поколения, – отметил аксакал, который верит, что из мойынкумских ребят могут вырасти звезды мирового спорта.

Новое футбольное мини-поле стало шестым по счету, построенным в районном центре за последнее время. Проект реализован в рамках инициатив, посвященных 60-летию Мойынкумского района.

По информации акимата области, в текущем году в регионе начато строи­тельство 18 спортивных комплексов, еще на одном объекте проводится капитальный ремонт. В результате реализации этих проектов уровень обеспечения спортивной инфраструктурой по области составит 70%, а доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 42%, что, несомненно, радует.