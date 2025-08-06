Футбольные поля в отдаленных районах

Общество
534
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В административном центре Мойынкумского района Жамбылской области появилось новое футбольное мини-поле.

фото Агадила Рысмахана

В церемонии открытия принял участие аким района Ермек Карен­таев, поздравивший местных жителей с долгожданным событием и отметивший важность нового спортивного объекта. Он подчерк­нул, что, когда созданы достойные условия для саморазвития, молодежи в разы меньше захочется тратить время впустую и переступать черту закона. Проект успешно реализован ИП «Кәусар».

Старейшина села Жалел Мазбаев отметил, что интерес молодежи к спорту постоянно растет.

– В нашем селе открылось новое футбольное поле. Конечно, мы все очень этому рады, ведь наши дети получили возможность проводить каникулы и досуг в теплое время года с пользой. Приверженность молодежи здоровому образу жизни крепнет с каждым годом. Хочется, чтобы подобные инициативы были и в будущем. Это поможет охватить физической культурой и спортом как можно больше представителей подрастающего поколения, – отметил аксакал, который верит, что из мойынкумских ребят могут вырасти звезды мирового спорта.

Новое футбольное мини-поле стало шестым по счету, построенным в районном центре за последнее время. Проект реализован в рамках инициатив, посвященных 60-летию Мойынкумского района.

По информации акимата области, в текущем году в регионе начато строи­тельство 18 спортивных комплексов, еще на одном объекте проводится капитальный ремонт. В результате реализации этих проектов уровень обеспечения спортивной инфраструктурой по области составит 70%, а доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 42%, что, несомненно, радует.

#село #Спорт #Жамбылская область #футбольное поле

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

О тазы, ее воспитании и инстинктах
В Семее презентовали энциклопедический портал Abai akademia…
Юные инспекторы помогают сверстникам и полиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]