Гамарджоба, айналайын!

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Культура
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Ирина Гончарова

В Актау прошли Дни грузинской культуры «Бір шаңырақ астындағы достық».

фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Этот год наполнен юбилеями как в Мангистау, так и в Грузии: 60-летие интернационального города Актау, 50-летие Мангистауской области, 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грузией, 25-летие грузинского этнокультурного объединения «Сакартвело».

Широта души, гостеприимство и общность истории объединяет казахов и грузин. Идентичность брендов «360 әулие Манғыстау» и «360 пещер Вардзии» говорит само за себя. Яркий и торжественный обряд перерезания пут символизировал старт удивительного праздника. Гости наслаж­дались не только великолепным шоу, но и знакомились с изысками традиционной кухни грузинского народа. На праздник были приглашены дизайнеры и художники из Грузии.

Появление грузинских переселенцев в Казахстане связано с миграционной политикой в начале XX века. Переселение грузин в 1960-е годы на полуостров­ Мангышлак – следствие освое­ния нового нефтяного края Казах­стана.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех с праздником, отметив, что Дни грузинской культуры способствуют укреп­лению дружеского диалога и культурных связей между нашими братскими народами.

– Гордость Мангистауской области – многообразие этнических групп, в которое грузинская диаспора вносит важный элемент. Ваш вклад в формирование культурного облика региона, укреп­ление межэтнических связей, ваше стремление сохранить и передать грузинское культурное наследие будущим поколениям заслуживает наивысшей похвалы. Пусть этнокультурное объединение «Сакартвело» продолжает свою важную миссию, принося радость и вдохновение людям, а ваши проекты и инициативы успешно воплощаются в жизнь. Грузинская диаспора наряду с другими этносами региона способствует развитию нашей области, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

В настоящее время в Казахстане проживают более пяти тысяч грузин. Они объединены в шесть культурных центров в разных городах. 19 мая 1998 года было создано грузинское этнокультурное объединение «Сакартвело» в Мангистауской области. Грузины помнят свою историческую родину и чтят Казахстан, ставший для нескольких поколений доброй пристанью.

Основателями этнокультурного объединениями «Сакартвело» стали Гиви Сванидзе, Автандил Гавашелишвили, Мурман Пиртахия, Леван Мухигулашвили, Мурман Кобуладзе, Реваз Гергедава, Тенгиз Гвасалия, Василий Гогатишвили. Грузинская диаспора в Актау – это не только веселые и хлебосольные люди, но и истинные профессионалы своего дела. Среди граждан Казахстана грузинской национальности есть настоящие светила в медицине и педагогике, успешные бизнесмены, общественные деятели.

– Жить нужно дружно! Стабильность в обществе зависит от каждого из нас. Если ты подружился с соседом – значит, завтра дети соседа протянут дружескую руку твоим детям, – сказал председатель ЭКО «Сакартвело» Арчил Натрошвили. – Это и есть каноны мира и согласия.

#Актау #Грузия #дни культуры #Сакартвело

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