Статьи 18 и 32 Конституции РК получат редакционно-уточняющие правки, не затрагивающие гарантии свободы слова и права на мирные собрания.
Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии.
Никита Шаталов подчеркнул, что правки в статьи 18 и 32 Конституции не поменяют сути конституционных гарантий свободы слова и права на мирные собрания – они сохраняются в прежнем объеме.
«Уточняются лишь границы, которые ранее подразумевались в Конституции. То есть мы сейчас имеем дело с чистой формализацией этих очень важных для общества норм. Речь не о новых запретах, а о более точной формулировке действующего баланса, чтобы у общества не возникало двойных трактовок и лишних поводов для тревоги», – сказал депутат.