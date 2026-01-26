Статьи 18 и 32 Конституции РК получат редакционно-уточняющие правки, не затрагивающие гарантии свободы слова и права на мирные собрания.

Фото: parlam.kz

Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии.

Никита Шаталов подчеркнул, что правки в статьи 18 и 32 Конституции не поменяют сути конституционных гарантий свободы слова и права на мирные собрания – они сохраняются в прежнем объеме.