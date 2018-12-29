Гармонь, картины маслом и домбра: Президент рассказал о своих творческих увлечениях
Инга Селезнева
Глава государства Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе встречи в Акорде, рассказал о своем детстве и творческих увлечениях, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я заботился о спокойствии нашего народа. В этом плане можно назвать меня романтиком. Тот политик, который задумал, предложил программу, и увидел ее осуществление - вот он - счастливый политик. Я могу себя отнести именно к такому политику. Даже судя по Астане, по всей нашей стране. Труднейшие времена прожили мы. Знаете, человек живет до тех пор, пока имеет мечту. Одна мечта заканчивается, другая начинается. Я постоянно ловлю себя на этом. Музыку я всегда любил, моя семья такая певучая вся. У меня мама такая была, в свое время был интерес, мне хотелось на гармонике научиться играть. Мои родители в селе не могли мне купить гармошку, и я все лето лепил кирпичи, саманные, никогда не забуду, получил за это 35 рублей, за 28 купил гармошку и пиликал на ней. Возле моего дома собирались, пока отец не отобрал ее, сказал: "спать не даешь", – с улыбкой вспомнил Президент.
Он также рассказал, что умеет играть на домбре и писать картины маслом, и посоветовал пенсионерам учить иностранные языки и читать научную литературу.
"На домбре, естественно, как любой казах, бренчать чуть-чуть (могу – прим. автора). На гитаре захотелось играть, недавно взялся, позанимался, не так просто это все. Говорят, жизнь, чтобы была длинная, она должна быть занятая, и мысли должны быть заняты. Даже выходя на пенсию, надо начинать изучать новые иностранные языки, заставлять мозг читать научную литературу, или начинать рисовать. Чем я тоже занимаюсь, кстати. Начал рисовать маслом, для выставления надо 25, а у меня 20 набралось (картин – прим.автора)", – также смеясь, поделился Президент о своих увлечениях.