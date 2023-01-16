Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане

Международное сотрудничество , Образование , США
80

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек завершил свой рабочий визит в США встречей с представителями Harvard University, в ходе которой была достигнута договоренность о стажировке гарвардских студентов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

В последний рабочий день в США министр Саясат Нурбек провел встречу с руководством Harvard Innovation Lab, The New England Commission of Higher Education, Davis Center fo Russia and Eurasia studies Harvard Kennedy School профессором государственного управления имени Дугласа Диллона Грэхам Аллисоном и профессором Sumitomo-FASID по международным финансам и развитию в Гарвардской школе Кеннеди директором Центра международного развития Азимом Кхваджа.

Саясат Нурбек рассказал о системе высшего образования и науки в Казахстане, перспективах и приоритетах МНВО и для развития высшего образования нашей страны предложил ведущему мировому вузу партнерство.

В свою очередь, профессор Азим Кхваджа ознакомил министра с деятельностью центра, которым руководит.

«Он отметил свою заинтересованность и предложил начать сотрудничество со стажировки гарвардских студентов в Казахстане. Министр Саясат Нурбек поддержал данную инициативу.

Кроме того, стороны обсудили возможные проекты по обмену обучающихся вузов и учеными. Для дальнейшего обсуждения развития сотрудничества между казахстанскими вузами и Гарвардским университетом Саясат Нурбек предложил профессору Азиму Кхваджа посетить Казахстан, приглашение было принято положительно», – поделились новостями в министерстве.

После министр встретился с казахстанцами, которые учатся в Harvard University и MIT. Ребята поделились своими впечатлениями от учебы за рубежом. А глава МНВО рассказал о проводимых реформах в сфере высшего образования и науки, отдельно остановившись на поддержке молодых исследователей и ученых.

 

 

Популярное

Все
Яблоки на снегу
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Этапы избирательного цикла
В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Во время трагических событий января в Таразе, как и в других городах страны, от рук злоумышленников пострадал целый ряд объектов малого и среднего предпринимательства
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда положение дел с отоплением в Экибастузе нормализуется
Многовекторность и прагматичность
Вечная драма, где есть он и она
Доступность и справедливость правосудия
Поставили на паузу
Симфония чувств
Приоритет молодежным проектам
Боеприпасы на продажу
Создано самой Землей
Задачи выполнены
Показатель надежности государства
Удивительный город
Требованиям не соответствуют
Подлежит утрате
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Чрезвычайные происшествия всегда сопровождали нашу жизнь, в самый неподходящий момент разрывая шаблоны обыденности. 2022 год стоит особняком, ведь произошедшие происшествия не просто выявили системные проблемы, но и обернулись трагедией.
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Более миллиарда тенге штрафов выставлено за 2022 год медицинским организациям Кызылординской области за дефекты качества и объема медуслуг, оказанных в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Инновации на развалинах аграрной науки
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна по…
Образование
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республик…
Общество , Образование , Скандалы
Всё будет проверено – Бейсембаев о смерти мальчика в учебно…
Образование
Изменение стандарта среднего образования и создание резерва…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]