Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане

Фото: пресс-служба МНВО РК

В последний рабочий день в США министр Саясат Нурбек провел встречу с руководством Harvard Innovation Lab, The New England Commission of Higher Education, Davis Center fo Russia and Eurasia studies Harvard Kennedy School профессором государственного управления имени Дугласа Диллона Грэхам Аллисоном и профессором Sumitomo-FASID по международным финансам и развитию в Гарвардской школе Кеннеди директором Центра международного развития Азимом Кхваджа.

Саясат Нурбек рассказал о системе высшего образования и науки в Казахстане, перспективах и приоритетах МНВО и для развития высшего образования нашей страны предложил ведущему мировому вузу партнерство.

В свою очередь, профессор Азим Кхваджа ознакомил министра с деятельностью центра, которым руководит.

«Он отметил свою заинтересованность и предложил начать сотрудничество со стажировки гарвардских студентов в Казахстане. Министр Саясат Нурбек поддержал данную инициативу.

Кроме того, стороны обсудили возможные проекты по обмену обучающихся вузов и учеными. Для дальнейшего обсуждения развития сотрудничества между казахстанскими вузами и Гарвардским университетом Саясат Нурбек предложил профессору Азиму Кхваджа посетить Казахстан, приглашение было принято положительно», – поделились новостями в министерстве.

После министр встретился с казахстанцами, которые учатся в Harvard University и MIT. Ребята поделились своими впечатлениями от учебы за рубежом. А глава МНВО рассказал о проводимых реформах в сфере высшего образования и науки, отдельно остановившись на поддержке молодых исследователей и ученых.