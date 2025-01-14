Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса

Место в Мажилисе она получила в марте 2023 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК сообщила об утрате Гаухар Танашевой полномочий депутата Мажилиса, передает Kazpravda.kz

«В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 4 и 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: признать утрату Танашевой Гаухар Шаймерденқызы полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан на основании постановления Бюро Общественного объединения «Народная партия Казахстана» от 23 декабря 2024 года № 27», - говорится в официальном документе.

С 29 марта 2023 года она была депутатом Мажилиса VIII созыва от Алматы (избрана по партийному списку партии «Народная партия Казахстана»), членом Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, членом Фракции партии «Народная партия Казахстана» в Мажилисе.