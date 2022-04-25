Газ не про нас?

В Восточном Казахстане население Зайсанского района может получить газоснабжение по остаточному принципу.

Меньшая половина

В усть-каменогорском корпунк­те «Казахстанской правды» раздался звонок. «Люди в Зайсанском районе боятся, что могут остаться без газа, – обратилась к автору этих строк депутат восточноказахстанского областного маслихата Аэлита Ахметсалимкызы. – Газовое место­рождение наше, расположено в нашем райо­не. Зайсанцы пользуются недорогим, экологически чистым топливом. Неужели его используют для экспорта?»

Действительно, Зайсанский район – единственный на востоке страны, где действует газопровод. Когда-то здесь разведали месторождение Сарыбулак примерно в 5 млрд кубометров газа. По промышленным меркам это малые запасы. Была проложена магист­ральная труба длиной 92 км до границы с Китаем. И с 2013 года голубое топливо потекло в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. К самим зайсанцам газ из родных недр пришел два года спустя – в 2015-м. На сегодня газифицировано 10 населенных пунктов.

Сказать, что остальные восточноказахстанцы по-белому завидуют району, – ничего не сказать. Стоимость газового отопления на 40–50% дешевле по сравнению с углем. Ни копоти, ни золы, ни беготни с ведрами угля по утрам и вечерам. Богатые недра реально принесли благо в отдаленный уголок области. Почему же зайсанцы вдруг забили тревогу?

– Район небольшой, новости разносятся быстро, – пояснила депутат. – Все говорят, что место­рождение истощается, и тот объем, что еще остался, могут отправить на экспорт. С чем тогда останется население? Разве это правильно?

Попробуем разобраться. В распоряжении редакции оказалось письмо акима Восточно-Казах­станской области Даниала Ахметова, во многом все объясняющее. Документ адресован Премьер-министру Алихану Смаилову. В нем сообщается, что с декабря 2021 года по решению Мин­энерго поставки сарыбулакского газа за рубеж были прекращены, причина – истощение месторож­дения. Цифры, приведенные главой региона, шокируют. Всего за 9 лет (с начала разработки в 2013 году) на экспорт было поставлено 88,3% запасов Сарыбулака. На нужды местного населения за то же время ушло… 2,2%. Что называется, почувствуйте разницу!

Любопытно, что при запуске Сарыбулака экс-аким Восточного Казахстана Бердибек Сапарбаев, а также руководство областного управления энергетики и ЖКХ не раз подчеркивали: в соответствии с правительственным меморандумом зайсанский газ должен делиться пополам между китайской и казахстанской сторонами. Половина сырья должна поступать на внутренний рынок. Фактически зайсанцы получили в 23 раза меньше!

К началу 2022 года природная кладовая оказалась вычерпана на 91%, остатки сырья примерно в 344 млн кубов эксперты оценили как возможность обеспечивать Зайсанский район на протяжении 11 лет. Правильнее было бы сказать – всего 11 лет. Тем не менее и этот шанс отдаленный уголок области может потерять.

«В феврале текущего года Министерством энергетики принято решение о возобновлении экспорта газа с лимитом не более 75 миллионов кубометров в течение 2022 года начиная с 3 марта, – значится в письме акима Восточно-Казахстанской области. – Это приведет к снижению запасов природного газа для населения Зайсанского района с 11 до 8 лет, неэффективности использования бюджетных средств в размере 5,1 миллиарда тенге, затраченных на строительство газоснабжаю­щей инфраструктуры. А также социальной напряженности среди жителей района».

В акимате Зайсанского района дополнительно пояснили: по программе газификации в этом году планировалось вложить 1,7 млрд тенге и подать голубое топливо еще в восемь населенных пунктов. В целом – для 27 тыс. человек. Для каждой из этих зайсанских семей природный газ – супервостребованное долгожданное благо.

Закрыть нельзя экспортировать

В Минэнерго свое решение о возобновлении экспорта с Сарыбулака объяснили заботой о газодобывающей компании: у нее ухудшилось финансовое положение, она намерена приостановить деятельность, сократить штатную численность. Это при том, что ТОО на протяжении 9 лет зарабатывало на экспорте зайсанского сырья в Поднебесную!

– В декабре целая комиссия выехала, чтобы выполнить распоряжение Министерства энергетики – закрыть кран на газопроводе Сарыбулак – Зимунай и наложить пломбу, – рассказала депутат. – Были представители районного отдела ЖКХ, технадзора, таможни, самой газодобывающей компании. А сегодня компании разрешили экспортировать 75 миллионов кубометров. Но как газифицировать местные села, продавая газ за рубеж?

У газодобытчиков своя позиция.

– Обращение по вопросу прод­ления экспорта газа было обус­ловлено критической ситуацией, складывающейся в компании из-за отсутствия денежных средств, необходимых для финансирования деятельности по добыче и транспортировке газа на внутренний рынок, а также инвестиционной деятельности, – сообщил первый замес­титель генерального директора газодобывающего ТОО Арман Кульжанов. – Без решения вопроса по экс­порту газа указанная ситуация могла бы закончиться банкротством нашей компании, которое бы сопровождалось массовыми увольнениями, прекращением газоснабжения потребителей Зайсанского района, остановкой геологоразведочных работ и работ по обустройству на место­рождении Сарыбулак, резким рос­том социальной напряженности в регионе и так далее.

Как дополнительно заверили в компании, потребителям Зайсанского района будет обеспечен приоритет. Отвод на газораспределительную станцию Зайсана расположен ближе к месторож­дению Сарыбулак, следовательно, только после отбора для населения оставшиеся излишки далее будут направлены на экс­порт. «Условие о приоритетных поставках газа на внутренний рынок является обязанностью компании», – отметили в ТОО.

Короче, у предприятия нет сомнений, где в формуле «закрыть нельзя экспортировать» следует поставить запятую. Показательно, что в 2020 году руководство газодобывающего ТОО жаловалось СМИ: оптовые цены, установленные для компании на внутреннем рынке, низкие, заниматься газификацией сел предприятию экономически нецелесообразно.

Чьи интересы выше?

– Из 18 зайсанских сел, вошедших в программу газификации, в 10 уже есть центральное газоснабжение, это более 3,5 тысячи домов, несколько школ, около сотни коммерческих объектов, два десятка бюджетных организаций, – рассказали в акимате. – Еще в восьми селах с нетерпением ждут, когда к ним придет газовое топливо. В среднем на отопление дома зимой нужен КамАЗ угля и еще запас дров. Газопровод во многом снимает финансовое бремя с населения и малого бизнеса.

Сейчас газодобывающая компания направила многочисленные жалобы в разные инстанции, в том числе надзорные органы. В ТОО уверяют, что в результате позиции, занятой местными госорганами, их бизнес может попасть в сложную ситуацию. Вместе с тем, как спрогнозировали в районе, в случае если комиссии придется снять пломбу, установленную в декабре на газопроводе, останется только наблюдать, как сарыбулакское голубое топливо уходит за рубеж.

На днях Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал внесение в Конституционный совет законопроекта о поправках в Конституцию РК, касающихся земли и природных ресурсов. В соответствии с предложенной новой редакцией собственником земли и природных ресурсов является народ. Возможно, если бы такая норма действовала в Основном законе уже сегодня, ситуация в Зайсанском районе сложилась бы иначе. Жителей сельской глубинки на самом деле мало волнует, что происходит в частной компании и каковы ее взаимоотношения с властью. Людям важно, чтобы в домах было тепло, чтобы была горячая вода, можно было приготовить обед на плите. То есть чтобы в селах действовало доступное, надежное, стабильное газоснабжение. И сами богатые недра дали Зайсанскому району такую возможность.

– Мы надеемся, что в Правительстве и Мажилисе Парламента обратят внимание на ситуацию и не допустят негативного сценария, – заключила депутат восточноказахстанского облмаслихата.