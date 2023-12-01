Газопровод в Атырауской области вернут в госсобственность

Как выяснилось, в 2021 году частная компания приобрела его по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопрос возврата незаконно приобретенных активов в сфере транспортировки товарного газа рассмотрели на Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В результате проведенной Генпрокуратурой РК проверки установлено, что в 2021 году частная компания приобрела в Атырауской области газопровод протяженностью свыше 200 м по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями. В частности, нарушена норма закона о приоритетном праве национального оператора АО «НК «QazaqGaz» на приобретение объектов газоснабжения.

По итогам обсуждения комиссия решила направить соответствующие материалы в суд для признания сделки по передаче газопровода недействительной и возврата актива в собственность государства. В дальнейшем его планируется использовать для газоснабжения крупных промышленных предприятий региона.

Премьер-министр подчеркнул, что аналогичную работу нужно провести и по ряду других предприятий, где сложилась похожая ситуация.